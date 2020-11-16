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تعليم

وكيل تعليم كفر الشيخ تترأس لجنة اختيار وكلاء الإدارات التعليمية .. صور

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:22 م
تعليم كفر الشيخ
تعليم كفر الشيخ
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محمود زيدان
ترأست الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجنة الموارد البشرية؛ لاختيار عدد من وكلاء الإدارات التعليمية، من بين33  متقدمًا من العاملين بالتربية والتعليم، والراغبين في شغل الوظيفة.

وتشكلت اللجنة بقرار اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وبعضوية كل من الدكتور طارق عمارة نائب رئيس مجلس الأمناء على مستوى الجمهورية، ورئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتور سمير قطب، أستاذ أصول التربية بجامعة كفرالشيخ ،ويوسف البسيوني ،مدير إدارة قلين التعليمية ، ممثلا لنقيب المعلمين.

 كما ضمت اللجنة، إيمان الاودن، مدير عام التنظيم والإدارة،و علاء فوقى محمود ، مدير عام التفتيش المالى والإدارى بديوان المحافظة ،و بدر حلمى، كبير باحثين قانونيين بالشئون القانونية بالمحافظة، وابراهيم خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور سلامة الويشى، مدير عام التعليم العام، و سعد كامل مدير إدارة الشئون القانونية بديوان المديرية، وأمانة سر محمد عبد الوهاب مدير إدارة تنسيق الوظائف بديوان المديرية،  وعبد الفتاح نصار، و عزت صابر، بإدارة تنسيق الوظائف.

وكيل تعليم كفر الشيخ تترأس لجنة اختيار وكلاء الإدارات التعليمية .. صور
وكيل تعليم كفر الشيخ تترأس لجنة اختيار وكلاء الإدارات التعليمية .. صور
وكيل تعليم كفر الشيخ تترأس لجنة اختيار وكلاء الإدارات التعليمية .. صور
وكيل تعليم كفر الشيخ تترأس لجنة اختيار وكلاء الإدارات التعليمية .. صور
وكيل تعليم كفر الشيخ تترأس لجنة اختيار وكلاء الإدارات التعليمية .. صور
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