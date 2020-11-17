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مرأة

وجبة اقتصادية .. طريقة عمل كفتة عدس

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
كفتة العدس
كفتة العدس
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل وجبة اقتصادية كفتة عدس بمذاق جديد لا يقاوم، وشكل مشهى ولذيذ.

مقادير كفتة عدس

ثلاثة أرباع كوب عدس بني  مسلوق
1 و نصف كوب مرقة
2 ملعقة صغيرة زيت زيتون
نصف كوب بصل أبيض مفروم
1 كوب جزر مبشور
2 فص ثوم مفروم
نصف كوب شوفان
ربع كوب بقدونس مفروم
1 و نصف ملعقة صغيرة صلصة
1 ملعقة صغيرة زعتر
ملح وفلفل
بيضة سبراي
زيت
للتقديم
مكرونة بالشوفان
صلصة مكرونة

طريقة تحضير كفتة عدس

* في الكبة يخلط البصل مع البيضة والشوفان والثوم والملح والفلفل والزعتر والبقدونس

* ويضاف الجزر والعدس ويخلطوا جيدا

* يصنع من الخليط كرات كفتة ويمكن أيضا صنع أقراص من البرجر

* تشوح كرات الكفتة في الزيت

* ويضاف لها صوص المكرونة وقليل من المرقة

* ويتركوا على النار حتى تمام طهي الكفتة

* وتقدم مع المكرونة

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