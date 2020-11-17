وجبة اقتصادية .. طريقة عمل كفتة عدس

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل وجبة اقتصادية كفتة عدس بمذاق جديد لا يقاوم، وشكل مشهى ولذيذ.
مقادير كفتة عدس
ثلاثة أرباع كوب عدس بني مسلوق
1 و نصف كوب مرقة
2 ملعقة صغيرة زيت زيتون
نصف كوب بصل أبيض مفروم
1 كوب جزر مبشور
2 فص ثوم مفروم
نصف كوب شوفان
ربع كوب بقدونس مفروم
1 و نصف ملعقة صغيرة صلصة
1 ملعقة صغيرة زعتر
ملح وفلفل
بيضة سبراي
زيت
للتقديم
مكرونة بالشوفان
صلصة مكرونة
* في الكبة يخلط البصل مع البيضة والشوفان والثوم والملح والفلفل والزعتر والبقدونس
* ويضاف الجزر والعدس ويخلطوا جيدا
* يصنع من الخليط كرات كفتة ويمكن أيضا صنع أقراص من البرجر
* تشوح كرات الكفتة في الزيت
* ويضاف لها صوص المكرونة وقليل من المرقة
* ويتركوا على النار حتى تمام طهي الكفتة
* وتقدم مع المكرونة