"القابضة لمياه الشرب" تستجيب لشكوى منطقة إدارة بلقاس التعليمية في الدقهلية





جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أفادت بأنه تم عمل خطوط صرف صحي جديدة بالمنطقة محل الشكوى وتم التنبيه على جميع المستفيدين بخدمة الصرف الصحي بضرورة التوصيل على الشبكة الجديدة، ومن ضمنها الإدارة التعليمية ببلقاس، وقد قامت بالفعل بالتوصيل.





ولكن لم يقم بالتوصل على الشبكة كل من مبنى التأمين الصحي، وعدد من العمارات السكنية المجاورة للمنطقة محل الشكوى ما يؤدي لحدوث طفوحات، وتقوم الشركة بكسح المياه يوميًا، بالاستعانة بالأفراد، والمعدات؛ حتى لا يتأثر المواطنون بالمنطقة.





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أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان " مياه الصرف الصحي تغرق منطقة إدارة بلقاس التعليمية فى الدقهلية.. والأهالى: تعبنا وعايزين حل فعلى.. صور" .