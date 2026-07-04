لازم مصدر طبيعي.. استشاري تثقيف غذائي يحذر من الإفراط في تناول البروتين

حذر الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، من الإفراط في تناول البروتين، مؤكدًا أن الحصول عليه بكميات كبيرة أو من مصادر صناعية قد ينعكس سلبًا على صحة الإنسان، مشددًا على أهمية الاعتماد على المصادر الطبيعية للحصول على العناصر الغذائية.

وأوضح الدكتور مجدي نزيه، خلال لقائه مع آية شعيب وسارة سامي، ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن موجة الإقبال على تناول البروتين بكميات كبيرة، سواء من اللحوم أو الدواجن أو البيض أو المكملات الغذائية مثل ألواح البروتين يجب الحذر منها.

وأشار إلى أن بعض الدراسات أوضحت أن تناول بعض العناصر الغذائية بصورة منفصلة قد لا يحقق الفائدة، بل قد تكون له آثار سلبية، موضحًا أن مادة البيتا كاروتين، التي تعمل بكفاءة عند الحصول عليها من مصادرها الطبيعية مثل الجزر والمشمش والكاكا والخوخ..

وشدد استشاري التثقيف الغذائي على أن البروتين يجب أن يتم الحصول عليه من مصادره الطبيعية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، بدلًا من الاعتماد على المنتجات المصنعة أو المكملات الغذائية دون حاجة طبية، والجسم الذي يزن 70كجم، الكمية المناسبة له 100 جرام فقط.