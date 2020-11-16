بعد إصابته بكورونا.. والد محمد النني يكشف تفاصيل آخر مكالمة جمعته بنجله.. شاهد

قال ناصر النني والد اللاعب محمد النني إن نجله تعرض لنزلة برد وكان يعاني من أعراض البرد وتحدثت معه منذ ساعة وكانت حالته جيدة.





وكشف ناصر النني خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى من واشنطن ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، عن آخر مكالمة بينه وبين نجله اطمأن خلالها عليه، مؤكدا أنه يعاني من نزلة برد فقط وأنه سيقوم بالاتصال به مجددا للاطمئنان عليه.





وأكد ناصر النني أن نجله لم يشتك من أي أعراض قوية وكل الأعراض عبارة عن نزلة برد خفيفة فقط ولا توجد أي أمور مقلقة وأن البرد جاء نتيجة تغيير الجو وسيعيد المسحة للاطمئنان على حالته.