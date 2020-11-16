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سيارات

أسباب إضاءة لمبة "الإيرباج" في السيارة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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محسن مجدى

تختلف أسباب إضاءة لمبة الايرباج من سيارة إلى أخرى وتتعدد الأسباب، يعد ظهور «الإيرباج» أو ما يعرف بالوسائد الهوائية من أهم وسائل الأمان والسلامة في المركبات.

وتقوم شركات السيارات بتزويد سياراتها لمبة الايرباج بالتابلوه ، من أجل حماية قائد السيارة والركاب من مخاطر الحوادث المرورية.

و الايرباج او الوسائد الهوائية لها فوائد لا تعد ولا تحصى في التخفيف من أضرار حوادث السير، حين تصطدم السيارة بجسم خارجي بقوة يقوم الكيس بالانتفاخ بسرعة لحماية الجسم والرأس لصالح السائق والراكب الأمامي.

وخلال السطور التالية نتعرف سويا على أسباب ظهور علامة الايرباج .

- تلف أو قطع في الشريط الخاص بالإيرباج.

- حدوث خلل أو تلف في الحساس الخاص بالوسائد الهوائية.

- قد تكون هناك مشكلة في برمجة الكمبيوتر الخاص بالسيارة.

-  احتراق أو تلف الفيوز الخاص بـ لمبة الإيرباج.

- إضاءة لمبة الإيرباج بسبب وجود خلل في حزام الأمان وليس بسبب الوسائد الهوائية.

- في حال فك مقاعد السيارة وإزالة الفيش الخاصة بالايرباج الموصول بها لأي سبب كان، وعدم تركيب الفيشة مرة أخرى عند تركيب المقاعد.

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