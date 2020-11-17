شاهد.. سباق مثير بين بي إم دبليو X4 M ومرسيدس GLC 63 S وجاكوار F-Pace SVR

نُقلت كل من بي ام دبليو X4 M ومرسيدس GLC 63 S وجاكوار F-Pace SVR إلى مهبط طائرات شاغر للتنافس فيما بينهم، والعديد من السيارات المميزة من فئة الsuv عالية القوة والاداء، وحصلت على عدد طرازات أكثر من أي وقت مضى في تاريخ العلامة التجارية هذه الفترة.

وبالطبع هناك تفاوت كبير في القوى بين الطرازات المختلفة، المخصصة لسباقات التسارع المثيرة جلب اثنين من أفضل طرازاتها للتنافس في سباق تسارع لمعرفة أيهم فى أداء أفضل.

وتستمد بي ام دبليو X4 M كومبتيشن المشاركة في السباق قوتها من محرك بست اسطوانات مزدوج التيربو سعة 3 لتر يولد قوة 503 حصان و599 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية سرعات من طراز ZF، والذي يوفر تبديلات سريعة وتحكم في الإطلاق، كما تحصل السيارة على نظام دفع على جميع العجلات معدل لتحسين التحكم والإطلاق.

وتستمد مرسيدس GLC 63 S قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 لتر يولد قوة 506 حصان و699 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات من مرسيدس AMG، والذي تم ضبطه للتعامل مع زيادة عزم الدوران التي يُنتجها محرك V8، وتستخدم السيارة نظام دفع على جميع العجلات.

وتأتي جاكوار F-Pace SVR والتي تتخلى عن شواحن التوربو المستخدمة عند منافسيها وتستخدم بدلًا من ذاك سوبر تشارجر ضخم فوق محرك V8 سعة 5 لتر لتحصل السيارة على قوة 550 حصان و680 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتصبح الأقوى بين السيارات الثلاثة، وللأسف، لا يتحكم ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الثماني سرعات في سيارة جاكوار في الإطلاق، ما يعيق أدائها في سباقات التسارع.

وفي الختام، أي من السيارات الثلاثة تستحق حمل لقب الـ SUV الفاخرة الأسرع في سباقات التسارع.