Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. سباق مثير بين بي إم دبليو X4 M ومرسيدس GLC 63 S وجاكوار F-Pace SVR

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
Advertisements
محسن مجدى

نُقلت كل من بي ام دبليو X4 M ومرسيدس GLC 63 S وجاكوار F-Pace SVR إلى مهبط طائرات شاغر للتنافس فيما بينهم، والعديد من السيارات المميزة من فئة الsuv عالية القوة والاداء، وحصلت على عدد طرازات أكثر من أي وقت مضى في تاريخ العلامة التجارية هذه الفترة.

وبالطبع هناك تفاوت كبير في القوى بين الطرازات المختلفة، المخصصة لسباقات التسارع المثيرة جلب اثنين من أفضل طرازاتها للتنافس في سباق تسارع لمعرفة أيهم فى أداء أفضل.

وتستمد بي ام دبليو X4 M كومبتيشن المشاركة في السباق قوتها من محرك بست اسطوانات مزدوج التيربو سعة 3 لتر يولد قوة 503 حصان و599 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية سرعات من طراز ZF، والذي يوفر تبديلات سريعة وتحكم في الإطلاق، كما تحصل السيارة على نظام دفع على جميع العجلات معدل لتحسين التحكم والإطلاق.

وتستمد مرسيدس GLC 63 S قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 لتر يولد قوة 506 حصان و699 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات من مرسيدس AMG، والذي تم ضبطه للتعامل مع زيادة عزم الدوران التي يُنتجها محرك V8، وتستخدم السيارة نظام دفع على جميع العجلات.

وتأتي جاكوار F-Pace SVR والتي تتخلى عن شواحن التوربو المستخدمة عند منافسيها وتستخدم بدلًا من ذاك سوبر تشارجر ضخم فوق محرك V8 سعة 5 لتر لتحصل السيارة على قوة 550 حصان و680 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتصبح الأقوى بين السيارات الثلاثة، وللأسف، لا يتحكم ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الثماني سرعات في سيارة جاكوار في الإطلاق، ما يعيق أدائها في سباقات التسارع.

وفي الختام، أي من السيارات الثلاثة تستحق حمل لقب الـ SUV الفاخرة الأسرع في سباقات التسارع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. سباق تسارع مثير بين مرسيدس AMG E63 S وجاكوار XE SV

جاكوار تعلن عن سيارتها الـf_pace suv موديل 2021 .. صور

تسريب صور بي إم دبليو M3 وM4 موديل 2021 قبل الكشف عنها رسميًا

مواصفات 3 سيارات بي إم دبليو من الفئة الرابعة

شاهد.. سباق تنافسى بين بي ام دبليو X6 وجاكوار F-Type R

شاهد.. سباق بين عمالقة مرسيدس AMG G63 VS AMG A45 S

ترشيحاتنا

معلومات عن نجوى سالم في ذكرى ميلادها.. تم تكريمها من قبل السادات واسمها الحقيقي نظيرة

سعر الدولار اليوم 17 -11-2020

دعاء زيارة قبر الميت من 11 كلمة.. كان رسول الله يردده

قولني كلام لـ تامر حسني تتخطى 7.5 مليون مشاهدة.. فيديو

إصابة زوجة محمد صلاح بكورونا.. عمرو أديب يكشف حقيقة انتقال الفيروس لابنتهما "مكة"

عمرو أديب: تغيير موعد عودة محمد النني من توجو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب قهاوي زمان.. طريقة عمل زبادي خلاط في دقائق

بمهرجان الفضائيات العربية .. محمد رمضان يخطف الأنظار بإشارة نمبر وان.. ونيللى كريم بفستان مكشوف

بمهرجان الفضائيات العربية .. أول ظهور لـ درة بعد حفل زفافها