في ذكرى ميلادها.. 5 معلومات عن الراقصة المعتزلة هاجر حمدي

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة هاجر حمدي التي رحلت عام 2008 بعد أن قدمت للسينما المصرية ما يزيد عن 40 عملا فنيا، اعتزلت الفن مبكرا، وفي السطور التالية نرصد أبرز 5 معلومات عنها.





1- اسمها الحقيقى فتحية السيد أحمد النجار.





2 - دخلت عالم الفن عن طريق الفنان يوسف وهبي، الذي قدمها في فيلم "بنات الريف".





3- اعتزلت بعد 13 عامًا فقط، وقررت ان تفتح مشروع تجارى خاص بالملابس.





4- تزوجت من الفنان الراحل كمال الشناوى وانجبت منه ولدا واحدا





5- تزوجت مرة ثانية من الدكتور محمد فياض، إلا أن انفصالا ليتزوج بعدها من الفنانة هند رستم.