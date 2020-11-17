Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلادها.. 5 معلومات عن الراقصة المعتزلة هاجر حمدي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:35 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة هاجر حمدي التي رحلت عام 2008 بعد أن قدمت للسينما المصرية ما يزيد عن 40 عملا فنيا، اعتزلت الفن مبكرا، وفي السطور التالية نرصد أبرز 5 معلومات عنها.

1- اسمها الحقيقى فتحية السيد أحمد النجار.

2 - دخلت عالم الفن عن طريق الفنان يوسف وهبي، الذي قدمها في فيلم "بنات الريف".

3- اعتزلت بعد 13 عامًا فقط، وقررت ان تفتح مشروع تجارى خاص بالملابس.

4- تزوجت من الفنان الراحل كمال الشناوى وانجبت منه ولدا واحدا

5- تزوجت مرة ثانية من الدكتور محمد فياض، إلا أن انفصالا ليتزوج بعدها من الفنانة هند رستم.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

إصابة زوجة محمد صلاح بكورونا.. عمرو أديب يكشف حقيقة انتقال الفيروس لابنتهما "مكة"

عزت العلايلي يفجر مفاجأة عن تصريحات مسيئة لـ محمد رمضان

كواليس إصابة زوجة محمد صلاح بـ كورونا

مطلب عاجل ومهم لأحمد موسى من الخطيب ومرتضى منصور | تفاصيل

كبرت البنوتة.. شاهد بنات محمد صلاح يخطفن القلوب في أحدث ظهور

في ذكرى ميلادها.. 5 معلومات عن الراقصة المعتزلة هاجر حمدي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب قهاوي زمان.. طريقة عمل زبادي خلاط في دقائق

بمهرجان الفضائيات العربية .. محمد رمضان يخطف الأنظار بإشارة نمبر وان.. ونيللى كريم بفستان مكشوف

بمهرجان الفضائيات العربية .. أول ظهور لـ درة بعد حفل زفافها