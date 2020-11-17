Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لأولياء الأمور.. أفضل النصائح لحماية أطفالك من خطر كورونا في أتوبيس المدرسة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
صبرى طلبة

يواجه أولياء الأمور خوفا كبير على أبنائهم، خاصة بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد covid 19، فعند الصعود الى باص المدرسة ربما يكون الوضع مقلقا، ولكن عند اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بها يبدو الامر افضل بكثير.

يقدم موقع " صدى البلد الاخباري" أفضل 5 طرق لحماية الأبناء أثناء الرحلة المدرسية.

اولا:  تعقيم المقابض

من الأمور الهامة والتي يجب اتباعها هي الاهتمام دوما بتطير المقابض، وأيضا مساند اليد والرأس.

ثانيا: تعقيم زجاج النوافذ والأقفال الخاصة به

يعتبر تعقيم النوافذ من اهم عوامل الأمان، وذلك لأنها اكثر عرضة الى اللمس وأيضا ربما يستند عليها البعض ويقابل ذلك انبعاثات التنفس التي تحمل مخاطر كبيرة.

ثالثا: تعقيم المقاعد

من الأفضل أن يتبع مشرفو اتوبيس المدرسة اقصى درجات الأمان وتعقيم المقاعد من مرحلة إلى أخرى، وإذا تطلب ذلك وقتا بسبب ابتلال المقاعد من المواد المطهرة السائلة، يفضل تغطية المقعد بطبقة من البلاستيك القابل للتغيير والاستخدام الواحد.

رابعا: تطهير الأحذية

قبل الصعود الى اتوبيس المدرسة من الأفضل أن يضع الطفل قدمه داخل مادة مطهرة، لتقتل الفيروسات غير المرئية، ثم القيام بمسح الحذاء من الأسفل على طبقة قماشية تمتص السوائل المطهرة.

خامسا: تعقيم سلم الصعود

قبل انطلاق حافلة المدرسة لابد من تعقيم سلم الدرج جيدا، لاستقبال الطلاب والأطفال

وللحصول على مستوى عال من الأمان، لابد من ارتداء الكمامات الطبية، والقفازات، و الإبقاء دائما على المواد المطهرة داخل الحقيبة المدرسية، وعدم تبادل الأدوات الشخصية والمدرسية، والاهتمام بقياس درجات الحرارة، والحفاظ دائما على مسافات الأمان.

لأولياء الأمور.. أفضل النصائح لحماية أطفالك من خطر كورونا في أتوبيس المدرسة
لأولياء الأمور.. أفضل النصائح لحماية أطفالك من خطر كورونا في أتوبيس المدرسة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل دخول المدارس.. الصحة تضع خطة التأمين من فيروس كورونا

ننشر تفاصيل دليل الإجراءات الاحترازية التي ستطبق بالمدارس في العام الدراسي الجديد

التعليم تستعد لـ العام الدراسي الجديد.. طارق شوقي يعلن تفاصيل ضوابط مجموعات التقوية اليوم.. الوزارة: أيام حضور الطلاب بالمدارس لن تقل عن يومين.. وسيتم تدريس المنهج كاملا دون أي تخفيض

بتكلفة 496 مليون جنيه.. تعليم الشرقية تعلن دخول 56 مدرسة جديدة الخدمة هذا العام بإجمالي 1138 فصلا

مدارس جنوب سيناء تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

النائب سعيد حساسين يثمن إجراءات التعليم لحماية الطلاب من الأمطار

ترشيحاتنا

عيار 18 بـ 705 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-11-2020

الباذنجان بـ 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 17-11-2020

اعتنق الإسلام.. المعتدي على إمام مسجد في بريطانيا يطلب طلبا غريب أثناء محاكمته

موجز السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يدخل في نقاش مع عمرو أديب بسبب الأهلي والزمالك.. إليسا تواصل الصلح بين أحلام وأصالة.. وهاشتاج الشناوي يتصدر تويتر

دراسة: لا فائدة من تناول منتجات الألبان في تنظيم نسبة السكر في الدم

فضل صلاة الضحى 8 ركعات.. لن تصليها ركعتين ولا 4 بعد اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناوله بين الوجبات .. عصير قصب السكر يقوي المناعة ويعالج نزلات البرد

لأولياء الأمور.. أفضل النصائح لحماية أطفالك من خطر كورونا في أتوبيس المدرسة

أسعار ام جى 2021 الرسمية لشهر نوفمبر في مصر