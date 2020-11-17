لأولياء الأمور.. أفضل النصائح لحماية أطفالك من خطر كورونا في أتوبيس المدرسة

يواجه أولياء الأمور خوفا كبير على أبنائهم، خاصة بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد covid 19، فعند الصعود الى باص المدرسة ربما يكون الوضع مقلقا، ولكن عند اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بها يبدو الامر افضل بكثير.

يقدم موقع " صدى البلد الاخباري" أفضل 5 طرق لحماية الأبناء أثناء الرحلة المدرسية.

اولا: تعقيم المقابض

من الأمور الهامة والتي يجب اتباعها هي الاهتمام دوما بتطير المقابض، وأيضا مساند اليد والرأس.

ثانيا: تعقيم زجاج النوافذ والأقفال الخاصة به

يعتبر تعقيم النوافذ من اهم عوامل الأمان، وذلك لأنها اكثر عرضة الى اللمس وأيضا ربما يستند عليها البعض ويقابل ذلك انبعاثات التنفس التي تحمل مخاطر كبيرة.

ثالثا: تعقيم المقاعد

من الأفضل أن يتبع مشرفو اتوبيس المدرسة اقصى درجات الأمان وتعقيم المقاعد من مرحلة إلى أخرى، وإذا تطلب ذلك وقتا بسبب ابتلال المقاعد من المواد المطهرة السائلة، يفضل تغطية المقعد بطبقة من البلاستيك القابل للتغيير والاستخدام الواحد.

رابعا: تطهير الأحذية

قبل الصعود الى اتوبيس المدرسة من الأفضل أن يضع الطفل قدمه داخل مادة مطهرة، لتقتل الفيروسات غير المرئية، ثم القيام بمسح الحذاء من الأسفل على طبقة قماشية تمتص السوائل المطهرة.

خامسا: تعقيم سلم الصعود

قبل انطلاق حافلة المدرسة لابد من تعقيم سلم الدرج جيدا، لاستقبال الطلاب والأطفال

وللحصول على مستوى عال من الأمان، لابد من ارتداء الكمامات الطبية، والقفازات، و الإبقاء دائما على المواد المطهرة داخل الحقيبة المدرسية، وعدم تبادل الأدوات الشخصية والمدرسية، والاهتمام بقياس درجات الحرارة، والحفاظ دائما على مسافات الأمان.