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رياضة

البنك الأهلي يضم محمد مجدي لاعب الإسماعيلي لـ3 مواسم

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
محمد مجدي
محمد مجدي
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عبدالله هشام
نجح نادي البنك الأهلي في الحصول علي خدمات محمد مجدي مدافع الإسماعيلي لمدة ثلاث سنوات وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا لخوض منافسات الدورى الممتاز . 

جاء ذلك بناء علي طلب محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي الذي يسعي لعمل عدة صفقات للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز . 

وكان البنك الأهلي أعلن ضم العديد من اللاعبين عقب الصعود للدورى الممتاز، وهم "أحمد شرويدة حرس الحدود ، فادي فريد لاعب أسوان، وأحمد ياسر، وبهاء مجدي من المصري، إضافةً إلى موسى ديوارا من الإنتاج الحربي، وأحمد ياسين من المقاصة، ومحمد كوفي بعد رحيله من سموحة، وعاصم صلاح، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش، وشادي رضوان، ومحمد فخري لاعبي الأهلي". 

يشار إلى أن فريق نادى البنك الأهلى المصرى لكرة القدم، صعد للدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة فى تاريخه، ممثلًا عن مجموعة الصعيد، وذلك بعد تعادله الإيجابى مع فريق بترول أسيوط فى مباراة حسمت الموقف لصالح نادى البنك الأهلى الذى ثبّت أقدامه رسميًا فى دورى الأضواء متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.
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