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مرأة

بـ جمبسوت كب.. سهر الصايغ بإطلالة جذابة في مهرجان الفضائيات العربية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:10 ص
سهر الصايغ
سهر الصايغ
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آية التيجي
حضرت الفنانة سهر الصايغ حفل مهرجان الفضائيات العربية لعام 2020؛ لتكريمها عن الأعمال التي قدمتها خلال العام في الحفل الذي يقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

وتألقت سهر الصايغ بإطلالة مختلفة عن ظهورها من قبل، حيث ارتدت جمبسوت كب باللون الأسود، وعليه قطعة من الدانتيل باللون البيج الناعم، مع حقيبة وحذاء باللون الأسود، وهو ما تناسب مع منحنيات جسدها.

واعتمدت سهر الصايغ على تسريحة الشعر القصير بخصلاته الناعمة السوداء، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وأكملت سهر الصايغ ببعض اللمسات البسيطة من المكياج؛ حيث اختارت الكحل الأسود والسموكي آيز والماسكرا، مع اللون الروز كأحمر شفاه.

كما اختارت سهر الصايغ بعض الأكسسورات الناعمة، حيث اختارت كولية باللون الفضي لتكتمل إطلالتها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
سهر الصايغ سهر الصايغ
سهر الصايغ سهر الصايغ
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