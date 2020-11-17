بفستان أسود.. نيللي كريم تتألق في مهرجان الفضائيات العربية 2020

حضرت الفنانة نيللي كريم بإطلالة انيقة ومتألقة، وذلك خلال تواجدها على الريد كاربت في حفل مهرجان الفضائيات العربية لعام 2020 لتكريم النجوم عن الأعمال التي قدموها خلال العام في الحفل الذي يقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





وظهرت نيللي كريم بفستان كب باللون الأسود طويل وبفتحة من البطن، وأكمام طويلة، مع اختيار حقيبة باللون الأسود والأبيض، وهو ما ابر من أنوثتها.







وتركت نيللي كريم شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من أنوثتها.



وأبرزت نيللي كريم إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج؛ حيث اختارت الكحل الأسود لتبرز من لون عينيها، مع اللون الروز كأحمر شفاه.



