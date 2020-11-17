علامات واعدة.. غسول الفم يقضي على فيروس كورونا في ثوان

ما زالت رحلة البحث عن طرق للتخلص من فيروس كورونا المستجد متواصلة لا تنقطع، فقد توصلت دراسة علمية إلى أن غسول الفم يمكن أن يقتل فيروس كورونا في غضون 30 ثانية من التعرض له في المختبر.





وتأتي النتيجة الأولية قبل تجربة سريرية حول ما إذا كان استخدام غسول الفم الذي لا يستلزم وصفة طبية لديه القدرة على تقليل مستويات Covid-19 في لعاب المريض، بالإضافة إلى إدخاله ضمن الروتين اليومي لغسل اليدين للوقاية من الفيروس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وقال تقرير جامعة كارديف، إن غسول الفم الذي يحتوي على 0.07 في المائة على الأقل من كلوريد السيتبيريدينيوم (CPC)، أظهرت علامات واعدة على القدرة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.





لم تتم مراجعة التقرير بعد، لكنه يدعم دراسة أخرى نُشرت الأسبوع الماضي وجدت أن غسول الفم القائم على CPC فعال في تقليل الحمل الفيروسي لـ Covid-19.





قال الدكتور توماس: "في حين أن غسولات الفم هذه تقضي على الفيروس بشكل فعال للغاية في المختبر، فإننا نحتاج إلى معرفة ما إذا كانت تعمل في المرضى وهذا هو الهدف من دراستنا السريرية المستمرة".





وأضاف: "ستوضح لنا الدراسة السريرية المستمرة إلى متى تستمر أي آثار، بعد إعطاء غسول للفم مرة واحدة لمرضى "Covid-19".



