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أخبار البلد

هاشتاج مقاطعة المنتجات الفرنسية يواصل تصدر "تويتر"

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:19 ص
المنتجات الفرنسية
المنتجات الفرنسية
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

-  "‏بعد أزمة كورونا يجب التركيز على مقاطعة السياحة لفرنسا و طيرانهم وفنادقهم لأن لها مردود عالي على اقتصادهم ، وإذا نجحنا فيها ستكون الضربة القاضية في وجه ماكرون بإذن الله  ‎#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه21" 

-  "‏‎#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه21 صباح العزيمة والإصرار على نصرة نبينا محمد ﷺ جددوا النية، واشحذوا الهمة، وأروا الله من أنفسكم خيرًا".

- "‏ماكرون يجدد خطابه المسيء لنا معتمدا على أننا سنمل ونتعب قريبا .! لا يعلم هذا الطفل العنصري أننا أبناء محمد صلى الله عليه وسلم خير من وطأت قدمه الأرض .! ماكرون أنت لست سوى مجرد فقاعة وستنتهي بانتهاء رئاستك ومحمدا كان ولازال وسيبقى في قلوبنا يحيا ‎#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه21 ".

- "نحن مستمرون في مقاطعة المنتجات الفرنسية فقط لأنها تثير أزمة في الداخل الفرنسي ‎#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه21 ". 
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