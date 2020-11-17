موجز السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يدخل في نقاش مع عمرو أديب بسبب الأهلي والزمالك.. إليسا تواصل الصلح بين أحلام وأصالة.. وهاشتاج الشناوي يتصدر تويتر

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:









علقت الفنانة اللبنانية اليسا على الصلح الاخير الذي قامت به بين أحلام وأصالة بعد خلاف استمر لأشهر.





وكتبت اليسا عبر تويتر "‏أحلام وأصالة كمان طيبين كتير والحياة قصيرة ما بتحرز للخلافات. وانشالله بعد هالفترة الصعبة نجتمع كلنا سوا مع اصالة واحلام !شكرا عل التوست لانو كمان هل الشي بدل عل طيبة قلبك كمان".









نشر الاعلامي عمرو أديب مقطع فيديو له مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ولاعب برشلونة ليونيل ميسي في زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية.





وكتب عمرو أديب على الفيديو قائلا "‏طلعلى الفيديو ده النهارده علشان يفكرنى باليوم اللي كان ميسي موجود فيه في بيت المستشار تركى ال الشيخ اكبر النجوم واشهر الاسامى شوفناها فى المملكه سواء فى مجال الرياضه او بعد كده فى مجال الترفيه. ايام جميله ترجع قريب ان شاء الله"









دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الشناوي بعد مخالطته ل محمد النني لاعب فريق ارسنال الانجليزي المصاب بفيروس كورونا.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اصابة النيني بفيروس كرونا ربنا يشفيه ويحرس محمد الشناوي هما من كرونا للجونة لكن انت عندك بطولة يارب استرها"









علقت الاعلامية شيما صابر على طريقة الصلح بين الفنان تامر حسني وزوجته.





وكتبت شيما صابر عبر حسابها بإنستجرام "‏‎#تامر_حسني في طريقه احتواءه لزوجته و رده عليها بيعلم رجاله كتير اوي دروس متنتهيش ..من زمان و انا بشوفه حقيقي مثال للشخص الذكي الناجح صاحب المواقف المدروسه ..تحيه علي احساسه بالمسؤولية كونه شخص ملهم في هذا المجتمع".











