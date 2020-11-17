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أخبار العالم

تحذير شديد لترامب من زعيم الأغلبية الجمهورية: لا تقدم على هذه الخطوة قبل تركك الرئاسة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:13 ص
ترامب
ترامب
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قسم الخارجي
حذر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ميتش ماكونيل، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، من مغبة التسرع في انسحاب قواته من أفغانستان أو العراق، معتبرًا ذلك خطرًا كبيرًا مهددًا لأمن البلاد، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

وقال ماكونيل، إن من شأن الانسحاب أن يهدي الحركات  المتطرفة "نصرًا دعائيًا عظيمًا". 

وتلقى البنتاجون تعليمات للتحضير لسحب ألفي جندي من أفغانستان و500 جندي من العراق قبل أن يسلم ترامب السلطة إلى خلفه الديمقراطي جو بايدن في 20 يناير.

ويتوقع القادة العسكريون الأمريكيون أن يصدر ترامب أمرًا رسميًا هذا الأسبوع لبدء انسحاب إضافي للقوات الأمريكية في أفغانستان والعراق.

ويوجد حاليًا ما يقرب من 4500 جندي أمريكي في أفغانستان و3 آلاف جندي في العراق.

وتتعارض هذه الخطوة مع توصيات القادة العسكريين الذين جادلوا منذ فترة طويلة بأن أي انسحابات إضافية يجب أن تكون قائمة على شروط، وأن الوضع لا يستحق حاليًا سحبًا إضافيًا.
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