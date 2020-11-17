الأوقاف تطلق مسابقة الخطيب المتميز ومكافآت مجزية للفائزين

أعلنت وزارة الأوقاف منذ قليل إطلاق مسابقة الخطيب المتميز ، بحيث ترشح كل إدارة واحدا أو اثنين من الراغبين في الاشتراك في المسابقة من الأئمة المعينين ، لتتم التصفية بينهم على مستوى المديرية ، بحيث ترشح كل مديرية (أ) أفضل ثلاثة متقدمين وكل مديرية (ب) أفضل اثنين من المتقدمين ، من خلال لجنة المديرية ، وتتم التصفية النهائية بينهم في الأداء الخطابي فقط بديوان عام الوزارة .





وأضافت الوزارة في بيان لها منذ قليل يحق لكل مديرية (أ) أن ترشح اثنين من أفضل خطباء المكافأة وكل مديرية (ب) أن ترشح واحدا من أفضل خطباء المكافأة للمشاركة في نفس المسابقة .





وأوضحت الوزارة سيكون التقديم قائمًا على دقة التناول ، وسلامة اللغة ، وحسن الانتقال ، وسلاسة الأداء .





وخصصت الوزارة الجوائز التالية للفائزين :

• عشرون ألف جنيه للفائز الأول على مستوى الجمهورية .

• عشرة آلاف جنيه للفائز الثاني .

• سبعة آلاف جنيه للفائز الثالث .

• خمسة آلاف جنيه للفائز الرابع .

• خمس جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ثلاثة آلاف جنيه .

إضافة إلى منح جميع الفائزين شهادة تقدير ولقب خطيب متميز .



