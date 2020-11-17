Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم العالي: اتفاق بشأن الجدول الزمني لانتخابات الطلاب.. والإعلان خلال أيام

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:46 م
انتخابات اتحاد الطلاب
انتخابات اتحاد الطلاب
Advertisements
نهلة الشربيني

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه جارٍ الاتفاق حول الجدول الزمني لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات، مشيرًا إلى أنه سيجري الإعلان عن الموعد النهائي لانطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية خلال أيام.

 

وأضاف المصدر لـ"صدى البلد" ، أن الانتخابات ستجرى وسط إجراءات احترازية مشددة، مؤكدا أن الوزارة حريصة على صحة الطلاب وحمايتهم وستتخذ القرار الصائب والذي سيصب في مصلحة الطلاب.


اقرأ ايضا:

عبد الغفار يعقد اجتماعا مع مساعدى ومستشارى التعليم العالي لمتابعة مشروعات الوزارة


وكان قد عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا صباح امس الاثنين، شمل معاوني ومساعدي ونواب الوزير والبحث العلمي والمستشارين بالوزارتين، وذلك بمقر الوزارة.

 

وفى مجال الأنشطة الطلابية ناقش الاجتماع وضع جدول زمني لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب لهذا العام وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة بالجامعات لمواجهة جائحة كورونا.

 

واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من أنشطة طلابية خلال العام الدراسي الحالى ومنها انطلاق دوري الجامعات  الـ 48، وإقامة المهرجان الرقمي للمواهب بجامعة المنصورة، وتنفيذ عدد من الفعاليات والاحتفالات والملتقيات بالجامعات المصرية المختلفة.

 

وأكد الوزير على الاهتمام بكافة الأنشطة سواء الرياضية أو الفنية وتعزيز الاهتمام فى المرحلة القادمة بالأنشطة الثقافية من خلال تنظيم ندوات تثقيفية للطلاب تضم شخصيات علمية وفكرية فى موضوعات الساعة ومنها تنظيم ندوات لتوعية الطلاب بالاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا واتباع التعليمات الوقائية اللازمة، إلى جانب ندوات تعزيز الانتماء والتعريف بالمشروعات القومية للدولة، ووجه د. عبد الغفار بعمل كتيب سنوي بالفعاليات والأنشطة الطلابية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عمداء كليات: عودة الأنشطة الطلابية خلال العام الجديد يتوقف على مدى انتشار فيروس كورونا

قبل بدء العام الدراسي الجديد.. «صدى البلد» ينشر تفاصيل خطة الأنشطة الطلابية بجامعة عين شمس

بعد إقامتها أونلاين بالجامعات.. وزير التعليم العالي يشهد إطلاق منصة الأنشطة الطلابية

الانتخابات الطلابية في مواجهة كورونا.. الجامعات في انتظار قرار التعليم العالي بتحديد مصير الاتحادات.. و8 شروط هامة لا بد أن يتعرف عليها الطلاب قبل الترشح

مصدر بالتعليم العالي: لم يتم حسم مصير انتخابات الاتحادات الطلابية حتى الآن

عبد الغفار يعقد اجتماعا مع مساعدى ومستشارى التعليم العالي لمتابعة مشروعات الوزارة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. ميدو يهاجم محمد صلاح.. وزير الشباب يتحدث عن عدد الجماهير في نهائي أبطال إفريقيا

بعد إصابته بكورونا.. شوبير يكشف مصير مشاركة حازم إمام فى نهائى إفريقيا

كريم عبد العزيز يكشف عن حلم حياته

شاهد| لحظة انهيار نجل اللواء ياسر عصر خلال تشييع جثمان والده

نبأ سيئ.. لقاح موديرنا المضاد لـ كورونا ربما لن يراه العالم على الإطلاق

موعد مباراة مصر وتوجو اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصف ساعة رعب.. بريطانية تقع ضحية هجوم كلب شرس.. ومالكه يواجه عقوبة السجن

أسعار ومواصفات أوبل جراند لاند opel grandland اليوم في مصر.. صور

نشرة الصحة والمرأة.. مشروبات طبيعية لمحاربة الفيروسات.. و9 أسباب تؤدي إلى الولادة المبكرة