التعليم العالي: اتفاق بشأن الجدول الزمني لانتخابات الطلاب.. والإعلان خلال أيام

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه جارٍ الاتفاق حول الجدول الزمني لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات، مشيرًا إلى أنه سيجري الإعلان عن الموعد النهائي لانطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية خلال أيام.

وأضاف المصدر لـ"صدى البلد" ، أن الانتخابات ستجرى وسط إجراءات احترازية مشددة، مؤكدا أن الوزارة حريصة على صحة الطلاب وحمايتهم وستتخذ القرار الصائب والذي سيصب في مصلحة الطلاب.





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عبد الغفار يعقد اجتماعا مع مساعدى ومستشارى التعليم العالي لمتابعة مشروعات الوزارة





وكان قد عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا صباح امس الاثنين، شمل معاوني ومساعدي ونواب الوزير والبحث العلمي والمستشارين بالوزارتين، وذلك بمقر الوزارة.

وفى مجال الأنشطة الطلابية ناقش الاجتماع وضع جدول زمني لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب لهذا العام وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة بالجامعات لمواجهة جائحة كورونا.

واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من أنشطة طلابية خلال العام الدراسي الحالى ومنها انطلاق دوري الجامعات الـ 48، وإقامة المهرجان الرقمي للمواهب بجامعة المنصورة، وتنفيذ عدد من الفعاليات والاحتفالات والملتقيات بالجامعات المصرية المختلفة.

وأكد الوزير على الاهتمام بكافة الأنشطة سواء الرياضية أو الفنية وتعزيز الاهتمام فى المرحلة القادمة بالأنشطة الثقافية من خلال تنظيم ندوات تثقيفية للطلاب تضم شخصيات علمية وفكرية فى موضوعات الساعة ومنها تنظيم ندوات لتوعية الطلاب بالاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا واتباع التعليمات الوقائية اللازمة، إلى جانب ندوات تعزيز الانتماء والتعريف بالمشروعات القومية للدولة، ووجه د. عبد الغفار بعمل كتيب سنوي بالفعاليات والأنشطة الطلابية.