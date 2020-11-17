لدعم المستثمرين.. "بيزنكس" ينطلق في دورته الثالثة تحت شعار "راجعين بفرصة.. جاهزين لبكرة"

تنطلق فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية "بيزنكس 2020" بدورته الثالثة يوم 9 ديسمبر المقبل، ولمدة يومين، وذلك عقب النجاح الكبير الذي تحقق في الدورتين الأولى والثانية للمعرض تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يشهد المعرض في دورته الحالية مشاركة محدودة من 50 إلى 60 شركة وحضور أكثر من 30 متحدثًا وأكثر من 1000 عارض و200 مدير تنفيذي.





وصرحت ملك العشيري، عضو الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس الشركة المنظمة لمؤتمر والمعرض الدولى للاستثمار والتوكيلات التجارية "بيزنكس"، بأن المعرض يتيح فرص استثمار تجارية وصناعية وتشارك فيه علامات تجارية مختلفة هذا العام.





وأضافت العشري أن المعرض ينعقد في الفترة من 9-10 ديسمبر المقبل بفندق نايل ريتز كارلتون تحت شعار "راجعين بفرصة... جاهزين لبكرة " ويقدم خدماته لكل من يرغب في إقامة مشروع أو التوسع في المشروع القائم لديه، ويستهدف تقديم كل أنواع الدعم للمستثمرين في ظل اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.





وأوضحت أن المعرض يتم تنظيمه سنويا لإتاحة فرص الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتحالف منظمي مؤتمر ومعرض الدولى للاستثمار والتوكيلات التجارية "بيزنكس".





ولفتت إلى أن فكرة المعرض تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية نحو التوسع في إنشاء المولات التجارية، وتقديم الدعم لفرص الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة الحالية، ومحاولة تجاوز الآثار السلبية على المستثمرين المتضررين من جراء أزمة كورونا.





ونوهت «العشيري» إلى أن المعرض يأتي أيضًا تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل الشراكة العادلة بين القطاع الخاص والحكومة المصرية، وإيمانًا من «بيزنكس» بأهمية الدور المجتمعي.





ولفتت إلى أن «بيزنكس» يعمل كمنصة أساسية للشركات العارضة التي تسعى لتنمية أعمالها وتحقيق أهدافها في التوسع والنمو، مما يشكل ركنا هاما في النهوض بالاقتصاد المصري؛ وتسعى إدارة المعرض على جذب أكثر من 2000 زائر يوميًا من المستثمرين ورواد الأعمال على مدار يومين، للحصول على الاستشارات من الخبراء والاستشاريين إلى جانب مشارك العديد من العلامة التجارية المحلية والدولية في مختلف القطاعات.





وأضافت ملك العشيري، أن «بيزنكس 2020» سيضمّ رواد أعمال معروفين على الصعيدين الإقليمي والدولي الذين سيشاركون بنقل تجاربهم حول معرض بيزنكس.



