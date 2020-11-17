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أخبار العالم

السعودية ترفض خطة إسرائيل لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:07 م
السعودية
السعودية
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شيماء مصطفى
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها خطة الحكومة الإسرائيلية لبناء وحدات استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية.

وأعربت وزارة الخارجية عن قلق المملكة البالغ من قرار سلطات الاحتلال طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة إدانة المملكة ورفضها لتلك الخطوة التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين، والتأثير على جهود إحلال السلام في المنطقة.

وكانت سلطة التخطيط والأراضي الإسرائيلية طرحت عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غفعات همتوس"، جنوب القدس.

وأشار بيان لمنظمة "السلام"، إلى أن وزارة الإسكان وسلطة الأراضي الإسرائيلية طرحت مناقصة لبناء 1257 وحدة سكنية.
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