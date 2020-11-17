شيري عادل لـ صدى البلد: من حق الجمهور التدخل فى الحياة الشخصية للفنان

تحدثت الفنانة شيرى عادل فى تصريحات لـ صدى البلد عن رأيها فى انتقاد الجمهور بشكل حاد للفنان، وتدخلهم في حياتهم الشخصية بشكل كبير.

وقالت إن الانتقادات فى العمل مهمة جدا ما دامت لاتحمل أى تجريح، لافتة إلى أن هذا يساعد الفنان فى التطوير من نفسه، وأكدت أن الجمهور من حقه أن يتدخل فى الحياة الشخصية للفنان، لافتة إلى أن هذا حب، وهم لديهم الرغبة فى معرفة كل التفاصيل الخاصة بالنجم الذي يحبوه، كما أكدت أن هذا شئ جيد بالنسبة لها أن يبحث الجمهور عنها، ويهتم بكل أخبارها.

يذكر أن شيري عادل كرمت بـ مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم أمس عن دورها فى حكاية أمر شخصي بمسلسل إلا أنا، وحرصت على مشاركة مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيه أثناء تكريمها بجائزة التميز.