Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شيري عادل لـ صدى البلد: من حق الجمهور التدخل فى الحياة الشخصية للفنان

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:00 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

تحدثت الفنانة شيرى عادل فى تصريحات لـ صدى البلد عن رأيها فى انتقاد الجمهور بشكل حاد للفنان، وتدخلهم في حياتهم الشخصية بشكل كبير.


وقالت إن الانتقادات فى العمل مهمة جدا ما دامت لاتحمل أى تجريح، لافتة إلى أن هذا يساعد الفنان فى التطوير من نفسه، وأكدت أن الجمهور من حقه أن يتدخل فى الحياة الشخصية للفنان، لافتة إلى أن هذا حب، وهم لديهم الرغبة فى معرفة كل التفاصيل الخاصة بالنجم الذي يحبوه، كما أكدت أن هذا شئ جيد بالنسبة لها أن يبحث الجمهور عنها، ويهتم بكل أخبارها.


يذكر أن شيري عادل كرمت بـ مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم أمس عن دورها فى حكاية أمر شخصي بمسلسل إلا أنا، وحرصت على مشاركة مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيه أثناء تكريمها بجائزة التميز.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شيري عادل تكشف كواليس علاقتها بـ معز مسعود بعد الانفصال.. فيديو

بالصدفة .. ياسمين وافي: دوري في حكاية "ضي القمر" الأول لي أمام الكاميرا

من أمام النيل.. شيري عادل تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

بدون مكياج .. شيري عادل تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

بدون مكياج.. شيري عادل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

شيري عادل تشارك متابعيها فيديو من تكريمها بمهرجان الفضائيات العالمية

ترشيحاتنا

تغييرات ومفاجآت بالجملة.. حسام البدري يعلن تشكيل مصر لمواجهة توجو

الشناوي يتصدر تويتر بعد أسيست الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام توجو

بسبب مزحة ثقيلة.. عريس يفسد فرحة عروسه في يوم زفافهما

الوجبة القاتلة.. طفلة تختنق حتى الموت أثناء تناول الأكل في حضانتها

ربنا يرحمك يا حبيبي .. إعلامية شهيرة تكشف عن صلة قرابتها مع شهيد مترو المسرة

وائل جمعة: وقعت لـ الزمالك رغم عشقي لـ الأهلي.. والمستشار قال لي أنت بتاعنا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الشكل المتوقع لسيارة مازدا 6 موديل 2023 الجيل القادم

نشرة المرأة والصحة .. مخاطر الولادة المبكرة.. أناقة زوجة ماجد المصري بعد الإصابة بكورونا

عشاء لذيذ .. طريقة عمل مكرونة بصوص الجبن