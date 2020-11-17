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تعليم

اليوم الثانى .. نظافة الحظائر ضمن فعاليات قافلة زراعة عين شمس الإرشادية بالقليوبية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:38 م
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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حسام الفقي
تواصل القافلة الإرشادية الأولي لهذا العام لكلية الزراعة بجامعة عين شمس  برئاسة الدكتور أحمد جلال عميد الكلية استكمال الفاعليات  المتعددة والتي تهدف للتوعية الحيوانية والزراعية وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري  بمحافظة القليوبية ورعاية شركة IFT.

وتواصلت فعاليات اليوم الثاني للقافلة الإرشادية بقرية طحا نوب مركز شبين القناطر محافظة القليوبية وذلك تحت إشراف الدكتور حمدي السيد أستاذ تغدية الحيوان ومنسق الحملة الإرشادية وبالتعاون مع نخبة من أساتذة كلية الزراعة : الدكتور نصر البرديني أستاذ الإنتاج الحيواني ، الدكتور يوسف الكناني أستاذ علوم الاغدية  ،الدكتور  عمرو الجزيري أستاذ الإنتاج الحيواني بمعهد البحوث  ، الدكتور  عبد الرحمن يوسف مدرس إنتاج الدواجن ، د. صفاء عبد الله الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني، وذلك بحضور كلا من المهندس عصام كمال مدير الإدارة الزراعية بشبين القناطر ، المهندس ماهر عبد العاطي مدير عام الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالقليوبية.

واستقبل القافلة البيطرية والزراعية الدكتورة  أمل عبد الفتاح العسيلي وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية ، د. سمير رزق مصطفي مدير ادارة الرعاية والعلاج بالمديرية ومسئول القوافل بالقليوبية ، د. جمال الجالي مدير الادارة البيطرية بشبين القناطر  .

وأوضح الأطباء البيطريين أهمية نظافة حظائر الحيوانات و ضرورة العناية بالتغذية السليمة  ، مع مرعاة استخدام الأساليب الحديثة لتربية الطيور والإهتمام بنظافة مكان التربية بإستمرار بالاضافة الي إستخدام افضل الطرق في إنتاج منتجات الألبان المختلفة ، وتم الكشف البيطري علي الدواب (الحمير والخيل) وصغار  البقر والجاموس باستخدام السونار .
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