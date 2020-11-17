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أبو العينين: مصر قادرة على زيادة استثماراتها بدعم القيادة السياسية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:25 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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عادل نصار
عرضت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة النائب محمد أبو العينين رجل الصناعة المصرية، في اجتماع شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وترأس النائب محمد أبو العينين، رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماع شعبة المستثمرين اليوم الثلاثاء، لتقييم المناخ الاستثماري في مصر، وبحث ومناقشة مطالب المستثمرين، وإعداد تصور عام لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، لعرضه على الحكومة المصرية.

ورحب النائب محمد أبو العينين بالتشكيل الجديد لشعبة المستثمرين، وكذلك المقترحات المثمرة المُقدمة من رؤساء اللجان وأعضاء الشعبة لتحسين الاستثمار في كافة المجالات وتنويع مصادر الإنتاج لخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وقال خلال كلمته، إن الرئيس السيسي يدعم القطاع الخاص في مصر بشكل قوي، ويعرف أنه قطاع شريف يقوم بعمل جليل يخدم خطط الإصلاح الاقتصادي وعجلة التنمية الوطنية.

وأشاد أبو العينين بدور الدولة المصرية بالاستجابة لمطالب المستثمرين السابقة ودعم قانون الاستثمار ومبادرات البنك المركزي.

وأكد  أن مثلث الاقتصاد الذهبي يعتمد على الاستثمار والانتاج والتصدير، وأنها تمثل القيمة المضافة للاقتصاد المصري بضخ عملة صعبة وتشغيل العمالة وجلب الضرائب.

وشدد أبو العينين على قدرة مصر لزيادة استثماراتها بدعم القيادة السياسية وتذليل العقبات، حيث تجلى ذلك في إنشاء ٢٢ مدينة صناعية متكاملة خلال الفترة السابقة.

وقال إن الدولة يجب عليها أن تلعب دور المُسوق، أمام المستثمرين من خلال مؤتمر عالمي تستهدف فيه نشاطا محددا بعدد مشروعات كبير بمحافظة موحدة بشكل يضمن ربح المستثمر واستفادة الدولة.

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