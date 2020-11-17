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فن

من برنامج صاحبة السعادة.. روجينا لـ جمهورها : استمتعت بذكرياتي أنا وأشرف

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:50 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة روجينا عدة صور لها مع الاعلامية إسعاد يونس و الفنان اشرف زكى من برنامج " صاحبة السعادة وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلقت روجينا على الصور قائلة "  استمتعت بذكرياتى انا واشرف مع صاحبة السعادة يارب الحلقة تعجبكم ان شاء اللة النهاردة الساعة ١١ ".

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يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وعمر السعيد ومعتصم النهار وخالد الشيوي ورانيا منصور وفراس سعيد وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد الشامي ونانسي صلاح، وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.
وكانت روجينا قد تألقت شهر رمضان الماضي مع الفنان محمد رمضان بمسلسل "البرنس" للمخرج محمد سامي.
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