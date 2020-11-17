التعليم العالي: مصر تقدمت 9 مراكز فى التصنيف العالمي للتعليم خلال 2020 ..فيديو

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي عن بدء الدراسة في 3 فروع للجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وأضاف " حسام عبد الغفار " في مداخلة هاتفية على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن مصر تقدمت في مجال التعليم في 2020 عن عام 2019، فكانت في عام 2019 ، تُصنف رقم 51 في التصنيف العالمي للتعليم.





وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن مصر في عام 2020 ، تصنف رقم 42 في التصنيف العالمي، وبالتالي مصر تقدمت 9 مراكز في عام واحد ، مضيفًا افتتاح 121 جامعة مصرية في عام 2020 ، معقبًا : " نتكلم عما حدث وليس عما نأمل أن يحدث .. ومازلنا في بداية الطريق " .





وأوضح " عبد الغفار " أنه يأمل أن تزيد عدد الجامعات الأهلية من 4 جامعات إلى 15 جامعة أهلية في مصر ، وتحويل الجامعات الحكومية المصرية إلى جامعات ذكية ، وميكنة جميع المستشفيات الجامعية ، وانضمامها لمنظومة التأمين الصحي، بالإضافة إلى الانتقال من تصنيف رقم 42 إلى الـ 5 أوائل في التصنيف العالمي للتعليم .





وأشار إلى أن جائحة كورونا هددت ما تحقق من نجاح في البرنامج الحكومي ، ولكن القيادة السياسية كانت الداعم الرئيسي لاستكمال هذه الخطوات ، وكان من ضمنها ملف التعليم العالي ، مضيفًا إلى هناك دول تأثرت بشدة من فيروس كورونا من حيث الاقتصاد والدخل القومي ، ولكن مصر لن تتأثر بسبب الخطوات التي تم اتخاذها في جميع المجالات من أجل استثمار المواطن.