التعليم العالي: مصر تقدمت 9 مراكز فى التصنيف العالمي للتعليم خلال 2020 ..فيديو

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي عن بدء الدراسة في 3 فروع للجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف " حسام
عبد الغفار " في مداخلة هاتفية على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن مصر
تقدمت في مجال التعليم في 2020 عن عام 2019، فكانت في عام 2019 ، تُصنف رقم 51 في
التصنيف العالمي للتعليم.
وتابع المتحدث
باسم وزارة التعليم العالي، أن مصر في عام 2020 ، تصنف رقم 42 في التصنيف العالمي، وبالتالي مصر تقدمت 9 مراكز في عام واحد ، مضيفًا افتتاح 121 جامعة مصرية في عام
2020 ، معقبًا : " نتكلم عما حدث وليس عما نأمل أن يحدث .. ومازلنا في بداية
الطريق " .
وأوضح " عبد
الغفار " أنه يأمل أن تزيد عدد الجامعات الأهلية من 4 جامعات إلى 15
جامعة أهلية في مصر ، وتحويل الجامعات الحكومية المصرية إلى جامعات ذكية ، وميكنة
جميع المستشفيات الجامعية ، وانضمامها لمنظومة التأمين الصحي، بالإضافة إلى
الانتقال من تصنيف رقم 42 إلى الـ 5 أوائل في التصنيف العالمي للتعليم .
وأشار إلى أن جائحة
كورونا هددت ما تحقق من نجاح في البرنامج الحكومي ، ولكن القيادة السياسية كانت
الداعم الرئيسي لاستكمال هذه الخطوات ، وكان من ضمنها ملف التعليم العالي ، مضيفًا
إلى هناك دول تأثرت بشدة من فيروس كورونا من حيث الاقتصاد والدخل القومي ، ولكن مصر
لن تتأثر بسبب الخطوات التي تم اتخاذها في جميع المجالات من أجل استثمار المواطن.