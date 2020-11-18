شهيرة: كنت بعتذر عن شغل جاي لـ محمود ياسين بسبب حالته الصحية.. فيديو

قالت الفنانة شهيرة ، إن زوجها الفنان الراحل محمود ياسين كان ينشغل بفكرة عدم المشاركة في "أي عمل فني"، وكان لديه إحساس دائم بأن لديه تصوير وشغل.





وأضافت شهيرة في تصريحات تليفزيونية على قناة " الحياة": "محمود ياسين مكنش بيفكر انه مريض وانه يعاني من مشكلة ما".





وأكملت "شهيرة": "أي شغل كان بيجي لـ محمود ياسين كنت بعتذر عنه بداله؛ بسبب حالته الصحية، ووحيد حامد كان عايزه في الجماعة 2، وقلت له مش هيقدر، وقلت له تعبان".





و كشفت الفنانة شهيرة، عن كواليس آخر أيام الفنان الراحل محمود ياسين، قائلة:" كان بمثابة الحياة بالنسبة لي، و كان في حالة وعي مرتفعة جدا ، واقتنعت إنه بصحة جيدة ، على الرغم من أنه كان في آخر أيامه".





واستطردت شهيرة :" لم أحضر آخر 4 أيام في حياة محمود ياسين لانني اصبت بنزلة شعبية، والأطباء منعوني من الذهاب إلى المستشفى لزيارته".





وتابعت شهيرة:" كلمت محمود ياسين في التليفون، وقالي ازيك يا روح قلبي، أنا كويس أوي، وكان هذا آخر تواصل جمع بيني وبينه قبل وفاته".





وأضافت شهيرة:" مش قادرة اتخيل إن محمود مش موجود، ودايما بقول لربنا ، خليني اصدق إن محمود مش موجود ، وأنا مؤمنة بقدر الله سبحانه وتعالى ".



