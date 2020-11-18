شهيرة: كنت بعتذر عن شغل جاي لـ محمود ياسين بسبب حالته الصحية.. فيديو

قالت الفنانة شهيرة، إن زوجها الفنان الراحل محمود ياسين كان ينشغل بفكرة عدم المشاركة في "أي عمل فني"، وكان لديه إحساس دائم بأن لديه تصوير وشغل.
وأضافت شهيرة في تصريحات تليفزيونية على قناة " الحياة": "محمود ياسين مكنش بيفكر انه مريض وانه يعاني من مشكلة ما".
وأكملت "شهيرة": "أي شغل كان بيجي لـ محمود ياسين كنت بعتذر عنه بداله؛ بسبب حالته الصحية، ووحيد حامد كان عايزه في الجماعة 2، وقلت له مش هيقدر، وقلت له تعبان".
وكشفت الفنانة شهيرة، عن كواليس آخر أيام الفنان الراحل محمود ياسين، قائلة:" كان بمثابة الحياة بالنسبة لي، وكان في حالة وعي مرتفعة جدا، واقتنعت إنه بصحة جيدة، على الرغم من أنه كان في آخر أيامه".
واستطردت شهيرة :" لم أحضر آخر 4 أيام في حياة محمود ياسين لانني اصبت بنزلة شعبية، والأطباء منعوني من الذهاب إلى المستشفى لزيارته".
وتابعت شهيرة:" كلمت محمود ياسين في التليفون، وقالي ازيك يا روح قلبي، أنا كويس أوي، وكان هذا آخر تواصل جمع بيني وبينه قبل وفاته".
وأضافت شهيرة:" مش قادرة اتخيل إن محمود مش موجود، ودايما بقول لربنا، خليني اصدق إن محمود مش موجود، وأنا مؤمنة بقدر الله سبحانه وتعالى ".