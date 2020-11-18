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توك شو

كان هو الحياة.. شهيرة: مش قادرة اتخيل أن محمود ياسين مش موجود ..فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
محمود ياسين
محمود ياسين
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هاني حسين
قالت الفنانة شهيرة، إن زوجها الفنان الراحل محمود ياسين كان بمثابة الحياة بالنسبة إليها.

وأضافت الفنانة شهيرة، في تصريحات تليفزيونية على قناة "الحياة"، "مش قادرة اتخيل أن محمود مش موجود".

وتابعت الفنانة شهيرة، "دايما بقول لربنا خليني اصدق أن محمود مش موجود، وأنا مؤمنة بقدر الله سبحانه وتعالى".

وأكملت الفنانة شهيرة، حديثها "في آخر أيام محمود ياسين كان في المستشفى، وكافة أجهزة الجسم بدأت في الضعف الشديد".

ونوهت الفنانة شهيرة، بأنها "لم تحضر آخر 4 أيام في حياة محمود ياسين لأنها أصيبت بنزلة شعبية، والأطباء منعوني من الذهاب إلى المستشفى لزيارته".

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