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الأمم المتحدة: مصر اتخذت خطوات كبيرة لتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:16 ص
كريستين عرب
كريستين عرب
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إبراهيم القادري
قالت كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، إن هيئة الأمم المتحدة تعمل على التنسيق مع الحكومات والهيئات المختلفة لتمكين المرأة، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات كبيرة لتمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا وهي من الدول الرائدة في مواجهة تأثير كورونا على المرأة.

وأضافت "كريستين" خلال لقاء خاص لبرنامج "مساء دي إم سي " الذي  يقدمه الإعلامي رامي رضوان علي قناة دى إم سى: إنه ليست هناك بيانات دقيقة حول تأثير جائحة كورونا على المرأة، موضحة أن الأعباء زادت على المرأة بعد تلقي الأطفال تعليمهم فى المنزل بسبب كورونا.

وأوضحت "كريستين" أن مصر من الدول الرائدة في مواجهة تأثير كورونا على المرأة، ونعمل على مواجهة التداعيات والأعباء الناتجة عن جائحة كورونا على المرأة.

وأكدت أن المجلس القومي للمرأة والحكومة يعملان على تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم المرأة،  مشددة على أن مصر في صدارة الدول التى تعمل على ملف المساواة بين الجنسين ودعم المرأة.

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