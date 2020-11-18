Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لا للتعصب.. مصطفى محمد والشناوي متجاوران في رحلة عودة المنتخب من توجو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:26 ص
مصطفي محمد والشناوي
مصطفي محمد والشناوي
Advertisements
محمد بدران
شارك مصطفى محمد لاعب منتخب مصر جمهوره، صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بعد فوز المنتخب على توجو بنتيجة 3-1 في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية. 

وظهر مصطفي محمد بصحبة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر خلال رحلة العودة من توجو وعلق "back".

وتغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التى جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر الى النقطة الثامنة فى صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفراعنة ، بينما يتجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الأخير للمجموعة.
لا للتعصب.. مصطفى محمد والشناوي متجاوران في رحلة عودة المنتخب من توجو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ظروف صعبة.. رد فعل قوي من محمد صلاح بعد فوز المنتخب |شاهد

شاهد.. أول تعليق من تريزيجيه على فوز منتخب مصر أمام توجو

مسحة طبية لمنتخب مصر .. تعرف على موعد وصول البعثة من توجو

ربنا يشفي صلاح والنني.. أحمد حجازي يعلق على فوز مصر على توجو.. شاهد

لاعيبة رجالة.. أول تعليق من محمد الشناوي بعد فوز مصر على توجو

مستر أسيست.. محمد الشناوى ينشر فيديو لـ هدف محمد شريف فى مرمى منتخب توجو

ترشيحاتنا

بعد إصابة زوجته بـ كورونا.. ماجد المصري يعلن عن نتيجة المسحة الخاصة به وأسرته

بإطلالة جذابة.. هاجر أحمد تتألق بفستان أبيض على متن يخت

مصادر: السعودية تخطط لإقامة منطقة عازلة مع اليمن مقابل وقف إطلاق النار

مذبحة حدائق الأهرام.. طالب يسدد لوالدته وشقيقه عدة طعنات في الرقبة والصدر

مش عارف هارجع ولا لأ.. زوجة الشهيد ياسر عصر تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته ..فيديو

بعد إصراره على نزاهة الانتخابات.. ترامب يقيل مدير وكالة الأمن الإلكتروني والبنية التحتية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيراري تنطلق بالوحش العنكبوتي الجديد SF90 Spider

وصفه بالغبي.. أول رد من جون بولتون على ترامب بعد انتقاده اللاذع

قبل 20 عاماً.. تعرف على أسعار السيارات الزيرو في الشارع المصري.. صور