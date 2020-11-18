لا للتعصب.. مصطفى محمد والشناوي متجاوران في رحلة عودة المنتخب من توجو

شارك مصطفى محمد لاعب منتخب مصر جمهوره، صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بعد فوز المنتخب على توجو بنتيجة 3-1 في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية.





وظهر مصطفي محمد بصحبة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر خلال رحلة العودة من توجو وعلق "back".





وتغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التى جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.



