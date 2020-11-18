بعد دخوله موسوعة جينيس.. فودة يعد بتكريم الغطاس الكيلاني في احتفالية كبرى

محافظ جنوب سيناء الغطاس صدام الكيلانى وفريق العمل الخاص به، وهنأه على الإنجاز الكبير الذى حققه بالغطس لمدة 145 ساعة و39 دقيقة بمدينة دهب وتحطيمه للأرقام القياسية السابقة، مما جعله نموذجًا للتحدى والعزيمة للشباب وأنه بذلك أصبح نموذجًا وفخرًا للشباب وبخاصة شباب جنوب سيناء.

ووعد المحافظ بتنظيم احتفالية لتكريمه خلال الفترة القادمة وذلك بمدينة دهب بحضور رياضى اعلامى على أعلى مستوى وبمشاركة عدد من الجهات والوزارات المختصة لتسليط الضوء على هذا الحدث العالمى الهام والذى من شأنه دعم

والسياحة الرياضية بالمحافظة ، كما وعده بتقديم المحافظة لكافة أشكال الدعم له خلال الفترة القادمة .