Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد عكاشة: نحن أمام بداية قد تكون مقدمة لحرب أهلية شاملة في إثيوبيا.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:30 ص
خالد عكاشة
خالد عكاشة
Advertisements
إبراهيم القادري
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجي، إن إثيوبيا أمام صراع مسلح اندلع بعد أن قام البرلمان الفيدرالي بتأجيل الانتخابات التي كانت من المفترض ان تتم في الأول من شهر أكتوبر بسبب جائحة كورونا.

وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن المعارضة قالت إن أبي أحمد بتأجيل الانتخابات فهو ينوي تجديد ولايته بشكل غير شرعي وابرزهم هم إقليم التيجراي وقام الإقليم بعمل انتخابات وفقا لما ينص عليه الدستور وهو الحق الأقاليم بعمل انتخابات وتنصيب حكومة لأنهم يتمتعون بالحكم الذاتي .

وأوضح عكاشة ، أن شعب تيجراي هو القوي الأكبر المتواجدة في الإقليم التيجراي وبعدها قام أبي أحمد بإرسال قوات عسكرية لاجبارهم علي الأمر الواقع وهذا ما تم رفضه من قيادات إقليم التيجراي ومن هنا اقتتل الطرفان .

وتابع: إن الطرفين مدببين بالسلاح ودائما علي مر الأوقات السابقة كان يسيطر اقليم التيجراي علي السلطة وهذا الأمر من الممكن ان يشعل الجانب الافريقي بالكامل مؤكدا أن نحن أمام بداية قد تكون مقدمة لحرب أهلية شاملة في إثيوبيا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بوادر حرب أهلية.. الجيش الإثيوبي يهدد بقمع إقليم متمرد على حكومة آبي أحمد

إقليم تيجراي يطالب باستقالة رئيس وزراء إثيوبيا

د. رأفت محمود يكتب: مشاهد من داخل إثيوبيا

الوضع خطير.. باحث في الشأن الدولي: القتال فى تيجراي ينذر بتفتيت الدولة الأثيوبية

مخاوف من اندلاع حرب أهلية.. ماهى أسباب المواجهات العسكرية فى أثيوبيا؟

استمرار الحرب في إثيوبيا.. باسم رزق: إقالة رئيس المخابرات هدفه التخلص من المعارضة.. جمال رائف: ما يحدث في إثيوبيا نتاج الفراغ الدستوري.. وخالد فهمي: على الحكومة تلبية طلبات الشعب في تيجراي

ترشيحاتنا

السعودية تعرب عن قلقها البالغ إزاء خطوات إسرائيل ببناء مستوطنات

هل تجوز قراءة القرآن دون وضوء؟ .. أمين الفتوى يجيب

لعدم زيادة راتبه.. شاهد لحظة انتقام عامل من مديره بتحطيم سيارته الـ رينج روفر

دعاء لراحة القلب والبال.. ردد هذه الأذكار والأدعية عند الضيق

خالد عكاشة: نحن أمام بداية قد تكون مقدمة لحرب أهلية شاملة في إثيوبيا.. فيديو

حسيت بشكشكة في وشي.. شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لـ السحر الأسود

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنفقتها على السفر والاستمتاع.. محتالة تجمع مليون جنيه من ادعاء إصابتها بالسرطان

ضحية وجبة مدرسية.. قطعة سجق تقتل طفلة في الحضانة.. صور

في ذكرى تأسيسه.. وزير السياحة والآثار: فتح باب المتحف المصري لانطلاق الموكب العالمي لـ المومياوات الملكية قريباً.. صور