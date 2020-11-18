خالد عكاشة: نحن أمام بداية قد تكون مقدمة لحرب أهلية شاملة في إثيوبيا.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة ، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجي، إن إثيوبيا أمام صراع مسلح اندلع بعد أن قام البرلمان الفيدرالي بتأجيل الانتخابات التي كانت من المفترض ان تتم في الأول من شهر أكتوبر بسبب جائحة كورونا.





وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن المعارضة قالت إن أ بي أحمد بتأجيل الانتخابات فهو ينوي تجديد ولايته بشكل غير شرعي وابرزهم هم إقليم التيجراي وقام الإقليم بعمل انتخابات وفقا لما ينص عليه الدستور وهو الحق الأقاليم بعمل انتخابات وتنصيب حكومة لأنهم يتمتعون بالحكم الذاتي .





وأوضح عكاشة ، أن شعب تيجراي هو القوي الأكبر المتواجدة في الإقليم التيجراي وبعدها قام أبي أحمد بإرسال قوات عسكرية لاجبارهم علي الأمر الواقع وهذا ما تم رفضه من قيادات إقليم التيجراي ومن هنا اقتتل الطرفان . الإقليمأبيأحمدبإرسالالأمررفضهإقليمالطرفان



