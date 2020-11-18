أشهر 5 أعطال تواجه سيارتك وكيفية التغلب عليها

يُقابل قائدي السيارات مشكلات عديدة خاصة بعالم المحركات، بينها الشائع والآخر خفي يصعب اكتشافها بسهولة.





يرصد موقع "صدى البلد الاخباري" أشهر 5 أعطال قد تواجه قائد السيارة وكيفية التغلب عليها.





1- انحراف السيارة





تعد هذه المشكلة من أخطر الأمور التي تواجه السائق، والتي قد ينتج عنها عواقب كبيرة للغاية، والسبب هو عدم ضبط الزوايا وترصيص العجلات، ولذلك لابد من وضع السيارة على جهاز الضبط الخاص بالإطارات وإعادة ارتكاز العجلات لوضعها الطبيعي، وأيضا ضبط الترصيص لتجنب مشكلة الاهتزازات وانحراف السيارة.





2- صعوبة في نقل الغيارات





يقابل العديد من قائدي السيارات هذه المشكلة، وربما يكون الأمر مقلقا عند سماع صوت غريب داخل ناقل الحركة أثناء إعطاء أمر الغيار له، والسبب في ذلك هو نقص زيت "الفتيس" الخاص بالنواقل التقليدية "مانيوال" وللتغلب على هذه المشكلة نقوم بزيادة زيت الفتيس ولابد من اتباع جدول الصيانات الدورية له.





3- تقطيع السيارة





هي مشكلة شائعة الظهور أيضا والسبب في ذلك وجود تلف في فلتر البنزين لكثرة الشوائب والاتساخات به، وفي هذه الحالة يرجى تغييره والاهتمام بتنظيف بوابة الوقود.





4- ارتفاع حرارة السيارة





يعد ارتفاع حرارة السيارة من أخطر الأمور التي تقابل قائدي السيارات، وقد ينتج عن ذلك تلف في رأس المحرك "وش السلندر" او مشكلات اخرى قد تلحق بالمحرك، فمن الضروري قياس مستوى المياه داخل قربة التبريد، والاطمئنان على الهيكل المعدني الردياتير، والتأكد من عدم وجود تسريبات بالانابيب الخاصة به أو ثقوب قد تؤثر على منظومة عمله.





5- زيادة في نسبة الوقود



