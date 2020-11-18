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محافظات

تعرف علي خطة محافظة مطروح لحماية شواطئها

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:11 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
اكد المهندس  مدحت حنا بطرس رئيس  الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطى ان   الهئية  تعمل  وتتعاون مع محافظة مطروح  فى تنفيذ الألسنة الصناعية لحماية عدد من شواطئ مطروح  من خلال تنفيذ مشروعين أحدهما برأس خليج مرسى مطروح والاخر بشاطئ الابيض 
   


واضاف خلال اللقاء مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بديوان عام المحافظة  ان  المشروع  الأول يقوم على حماية و تطوير شاطئ خليج مدينة مرسي مطروح من خلال  إقامة  خمسة رؤوس حجرية داخل البحر مائلة علي خط الشاطئ بأطوال من 55 متر الى  70 متر و مسافات بينية حوالي 200 متر ،وتم الانتهاء منها فى يونيه 2020.

وأضاف  أن  المشروع الثانى ،يهدف إلى حماية شاطئ الأبيض بمطروح كمرحلة أولي وهو عبارة عن خمسة رؤوس حجرية داخل البحر علي شكل حرف T بأطوال من 50 الى  75 متر و مسافات بينية 300 متر والمقرر الانتهاء منها فى ابريل القادم  كمرحلة اولى مع استكمال  المرحلة الثانية تجاه الشرق .

واوضح ان  هذه المشروعات ،تهدف  بالإضافة إلى حماية الشواطئ  من  عوامل النحر  استرجاع طبيعة الشاطئ من خلال تكوين الرسوبيات للرمال خاصة فى ظل التغيرات المناخية و مايصاحبها من إرتفاع للأمواج و زيادة منسوب سطح البحار، والتى أدت إلى تأكل اجزاء من الشواطئ  بمدينة  مرسي مطروح و كذلك حماية  المنشآت و الاستثمارات الساحلية  والحفاظ علي الشاطئ الرملي ، بالاضافة الى أن تلك  الرؤوس سيكون لها عائد اقتصادى  للأهالى والمحافظة مع  كونها ستكون مزارًا ومتنفسًا للأهالي  و المصطافين .

 بينما  أشاد اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح بجهود الهيئة فى حماية شواطئ المحافظة خاصة التى تعانى عوامل النحر والحفاظ على أجمل الشواطئ الساحلية التى تتميز بها مطروح عالميًا مع تأكيد التعاون المستمر مع الهيئة.

حضر اللقاء  العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد  والمهندس العربى القشاوى رئيس الادارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالهيئة  والمهندس أيمن أحمد عبد الفتاح مديرعام حماية الشواطئ بمطروح  ومديرى الادارات المعنية بالمحافظة .
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