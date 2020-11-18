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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 - 11- 2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:03 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم، الأربعاء، 18 نوفمبر 2020، عدد من المواجهات الدولية مختلف ملاعب العالم.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الاربعاء، 17 نوفمبر 2020، على النحو التالي.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم والقنوات الناقلة

05:00 مساء، ألبانيا × روسيا البيضاء، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2         

07:00 مساء، أرمينيا × مقدونيا الشمالية، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3      

07:00 مساء، جورجيا × إستونيا، تذاع عبر قناة   beIN Sports HD 4

09:45 مساء، البوسنة والهرسك × إيطاليا، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 2   

09:45 مساء، بولندا × هولندا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3                  

09:45 مساء، بلجيكا × الدانمارك، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

09:45 مساء، إنجلترا × أيسلندا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1                 

09:45 مساء، النمسا × النرويج، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 5

09:45 مساء، إيرلندا الشمالية × رومانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 12 EN

09:45 مساء، المجر × تركيا، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 7

09:45 مساء، صربيا × روسيا، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 10  

09:45 مساء، إيرلندا × بلغاريا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6                  

09:45 مساء، ويلز × فنلندا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8
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