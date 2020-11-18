سلطان عمان: الاقتصاد العماني سوف يشهد خلال السنوات الخمسة القادمة طفرة.. فيديو

قال سلطان عمان، هيثم بن طارق، إن الإجراءات التي تم اعتمادها من قبل الحكومة مؤخرًا ستكون كافية للوصول باقتصادنا الوطني إلى بر الأمان، مؤكدًا أن الاقتصاد العماني سوف يشهد خلال السنوات الخمسة القادمة طفرة في معدلات الاقتصاد.





وأضاف سلطان عمان، خلال كلمته، أنه تأكيدًا على الاهتمام بتوفير الرعاية والحماية اللازمة لرعاية المواطنين وجهنا بإرسال الحماية الاجتماعية لتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين وتجنيبهم التغييرات التي قد تنتج عن بعض التدابير والسياسات المالية.





وأصدر السُّلطان هيثم بن طارق عفوه السَّامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المُدانين في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الخمسين للنهضة والتي تحتفل به غدا السلطنة في آلات 18 من نوفمبر بحسب صحيفة الوطن العمانية.





وذكر مصدر مسؤول بشرطة عُمان السلطانية، أن الذين تشرفوا بالعفو السامي بلغ عددهم (390) ثلاثمائة وتسعين نزيلًا، منهم (150) مائة وخمسون نزيلًا أجنبيًّا. يأتي العفو السَّامي من قبل القائد الأعلى تزامنًا مع مناسبة العيد الوطني الخمسين للنهضة 2020م، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.





وتحتفل سلطنة عُمان غدًا الأربعاء باليوبيل الذهبي وبالذكرى الخمسين لعيدها الوطني، الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام، حيث يحتفل العُمانيون داخل السلطنة وخارجها بذكرى مرور 50 عامًا على النهضة العُمانية الحديثة التي تم تأسيسها عام 1970م على يد المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه.