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أخبار العالم

الخارجية العراقية: انسحاب 500 جندي أمريكي من العراق

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:31 م
جنود أمريكيين
جنود أمريكيين
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مـيــــس رضـــا
كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن تفاصيل ما جري في اجتماعًا مهمًا مع السفير الأمريكي والقادة العسكريين العراقيين، لافتًا إلى أنه جاء لبحث نتائج الحوار الاستراتيجي.

وقال "وزير الخارجية العراقية، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن عدد الجنود الذين انسحبوا من العراق  500 جندي أجنبي وهم من القوات الأمريكية فقط ،مستنكرًا فى الوقت ذاته  الاعتداء السافر على المنطقة الخضراء ومعتبرًا إياه هجومًا على الحكومة والشعب العراقي "

وأمس تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تطور الأوضاع في المنطقة.

وبحث الاتصال أيضًا، تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما تطرقا الى مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب.
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