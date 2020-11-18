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مرأة

انسي آلام العظام .. حيل سريعة لعلاج التورم والكدمات

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:31 م
علاج الكدمات المنتفخة
علاج الكدمات المنتفخة
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أسماء عبد الحفيظ

يتعرض الكثير من الأشخاص، لكدمات العظام والمفاصل، لذلك نقدم لك حيل سريعة لعلاج التورم يقدمها موقع WebMD. 

ارتدِ ملابس فضفاضة، يمكن أن يؤدي ارتداء الجينز الضيق أو السراويل أو الأحزمة إلى ألم المفاصل عند الجلوس.

تجنب الأحذية ذات الكعب العالي أو الأحذية غير المريحة حتى عند الجلوس. يمكن أن تتسبب في إمالة الوركين بشكل غير متساو.
تمدد على مكتبك.


مارس تمارين شد الورك والحوض مثل الجلوس على كرة التمرين.
اضبطي ارتفاع مقعدك.
اضبطي دعم مقعدك وإمالته.


استخدمي مقعدًا مع دعم للظهر (أسفل الظهر).
الجلوس على الكراسي المريحة التي تساعد على الوقوف.
استخدمي الحرارة أو الثلج على المناطق المؤلمة.


جربي العلاج بالتدليك باستخدام مراهم تسكين الآلام أو الزيوت الأساسية لألم العضلات.
قمي بتمارين منزلية لتخفيف الألم .


مصدر الخبر موقع WebMD. 


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