مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم يوافق على بروتوكول التعاون مع مديرية الزراعة

عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية جلسته رقم (١٥٥) بحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وبرئاسة الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.









وصرح الدكتور خالد عطا الله بأنه تمت مناقشة عدد من الموضوعات شملت إحاطة المجلس علمًا بأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة من ٢١ أكتوبر وحتى ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠.





ووافق المجلس على بروتوكول التعاون الموقع بين كلية الزراعة جامعة الفيوم ومديرية الزراعة بالفيوم وذلك بعد المراجعة من لجنة البروتوكولات، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة ومراجعة اتفاقات التعاون بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠





وخلال الجلسة قدم د خالد عطا الله التهنئة للأعضاء الجدد بالمجلس، وذلك لصدور قرار مجلس الجامعة رقم ١٧٨ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨ بضم أعضاء من الخارج بمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وهم:



