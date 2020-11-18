Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم يوافق على بروتوكول التعاون مع مديرية الزراعة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:15 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية جلسته رقم (١٥٥) بحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وبرئاسة الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وصرح الدكتور خالد عطا الله بأنه تمت مناقشة عدد من الموضوعات شملت إحاطة المجلس علمًا بأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة من ٢١ أكتوبر وحتى ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠.

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون الموقع بين كلية الزراعة جامعة الفيوم ومديرية الزراعة بالفيوم وذلك بعد المراجعة من لجنة البروتوكولات، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة ومراجعة اتفاقات التعاون بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠

وخلال الجلسة قدم د خالد عطا الله التهنئة للأعضاء الجدد بالمجلس، وذلك لصدور قرار مجلس الجامعة رقم ١٧٨ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨ بضم أعضاء من الخارج بمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وهم:

الدكتور سمير سيف اليزل الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة ومحافظ بني سويف الأسبق، والدكتور حسام الدين عبدالحميد حسين مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأالدكتورة  أمال ربيع كامل مدير مشروع التنور المجتمعي وعميد كلية التربية السابق، والدكتور عبد اللطيف طه الكردي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة إميسال للأملاح المعدنية، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصفته، ووكيل وزارة الصحة بصفته، ومدير عام جهاز شئون البيئة بالفيوم، ومدير عام خدمة المجتمع والمشروعات البيئية.
مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم يوافق على بروتوكول التعاون مع مديرية الزراعة
مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم يوافق على بروتوكول التعاون مع مديرية الزراعة
مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم يوافق على بروتوكول التعاون مع مديرية الزراعة
مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم يوافق على بروتوكول التعاون مع مديرية الزراعة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة القناة تبحث عمل خريطة إشعاعية لحرم الجامعة ومعمل ابتكارى لدعم مهارات التعليم بالمشروعات

رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مديري المراكز ذات الطابع الخاص

لجنة اختيار مدير مركز التعلم المدمج بجامعة الفيوم تلتقى المتقدمين لشغل المنصب

لتعليم الكبار.. بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم والهيئة العامة لمحو الأمية

ترشيحاتنا

أوباما يكشف في مذكراته عن أذكى زعيم بمنطقة الخليج العربي

تفاصيل ليالي سفاح الجيزة داخل قسم الهرم.. ٩ أيام متواصلة من الاعترافات.. وزوجة المتهم المخدوعة: مبيفوتش فرض.. صور

بدون كوافير.. طريقة طبيعية لفرد الشعر

خلع قلوب الأهلاوية.. شوبير يكشف موقف ديانج من المشاركة أمام الزمالك

رفقة ابنتها.. إيمان العاصي تتألق بالكاجوال على إنستجرام

ماذا يعني استمرار إصابة محمد صلاح بـ كورونا ؟ صدمة لـ ليفربول وطموحات "مو"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المكرونة المبكبكة.. خطوة بخطوة

بدون مكياج وكمامة سوداء.. كارول سماحة تخطف الأنظار على إنستجرام

رفقة ابنتها.. إيمان العاصي تتألق بالكاجوال على إنستجرام