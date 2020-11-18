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أخبار البلد

مصر تسلم سفير الصين بالقاهرة 31 قطعة نقدية أثرية مسروقة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:05 م
تسلم سفير الصين بالقاهرة
تسلم سفير الصين بالقاهرة 31 قطعة نقدية أثرية صينية
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أ ش أ
تسلم لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة نيابة عن الحكومة الصينية 31 قطعة نقدية أثرية صينية سلمتها مصر لسفارة الصين بالقاهرة.

وذكر بيان للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأربعاء، أن الجانب الصيني يتوجه بخالص الشكر لمصر على حماية وإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة من بلد المنشأ وكان هذا مثالًا رائعا للتعاون بين الصين ومصر في حماية الآثار والممتلكات الثقافية ومكافحة تهريبها والاتجار غير القانوني بها.

وأكد بيان السفارة أن الجانب الصيني يحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في مجال حماية الآثار.
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