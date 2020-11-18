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أدوية تساعد على علاج الشلل الدماغي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:45 م
أدوية تساعد على علاج
أدوية تساعد على علاج الشلل الدماغي
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اسماء محمد
يعد الشلل الدماغي من أصعب الأمراض التي تصيب الإنسان وليس له علاج نهائي يجعله قادرا على اخفاء جميع الاعراض وتمكين الانسان من تحريك جميع اجزاء جسمه ولكن هناك بعض الطرق العلاجية التي تساعد في التعايش مع المرض وإخفاء الأعراض.


ووفقا لما نشره موقع " NHS" تشمل الأدوية التي يمكن أن تساعد في تخفيف العديد من أعراض الشلل الدماغي :


- أدوية تصلب العضلات ، مثل الديازيبام أو باكلوفين ، والتي يمكن تناولها كأقراص أو سوائل 
- يمكن أيضًا إعطاء باكلوفين أحيانًا باستخدام مضخة صغيرة يتم إدخالها تحت الجلد يسمح للدواء بالتسرب إلى المنطقة داخل العمود الفقري
حقن توكسين البوتولينوم - الحقن التي ترخي عضلات معينة أو مجموعات من العضلات لبضعة أشهر في المرة الواحدة
- دواء يسمى الميلاتونين لصعوبات النوم
- الأدوية المضادة للنوبات  الصرع
- المسهلات  للإمساك
- مسكنات للألم أو عدم الراحة
- أدوية لتقليل سيلان اللعاب
من غير المحتمل أن تحتاج أنت أو طفلك إلى تناول كل هذه الأدوية.

تحدث إلى فريق الرعاية الخاص بك إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد الأدوية المعروضة ، بما في ذلك سبب التوصية به والآثار الجانبية التي قد يسببها.

علاج مشاكل التغذية ويعاني بعض الأشخاص المصابين بالشلل الدماغي من صعوبة في ابتلاع الطعام، وقد يكون هذا أمرًا خطيرًا لأنه قد يعني أنهم معرضون لخطر الاختناق أو  الإصابة بعدوى في الصدر نتيجة استنشاق الطعام عن طريق الخطأ.

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