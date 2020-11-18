عميد بنات عين شمس: 30 ألف إيميل جامعي للطلاب وتكشف أهمية نظام موودل

قالت الدكتورة رقية شلبي، عميدة كلية البنات بـ جامعة عين شمس، إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بُعد"، موضحة أن الكلية استعدت لاستقبال الطلاب بالحرم الجامعي مع أول أيام الدراسة وتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي بالالتزام بالتعليم الهجين من داخل المنازل وتقليل عدد أيام الحضور بمقر الجامعة.
وأضافت عميدة كلية البنات، لـ "صدى البلد"، أن الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية الإنترنت بالكامل داخل الكلية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لأساتذة الجامعة للحصول إلى أعلى النتائج بطريقة التعلم عن بُعد.
وأكدت الدكتورة رقية علي أهمية نظام موودل لسير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل نظام موودل بشكل كامل وتفعيل 30 ايميلا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس.
وأشارت عميد كلية البنات انه يتم رفع جميع المحاضرات بشكل مستمر وفعال عبر نظام موودل الذي أثبت أهميته خلال الفترة الحالية .
وأوضحت الدكتورة رقية خطوات الدخول إلي منصة الموودل المنصة الرسمية للتعليم الالكتروني لطالبات كلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس:
الخطوة الأولى: الدخول مباشرة لمنصة التعليم الإلكتروني الخاصة بكلية النبات عبر الرابط الالكتروني الخاص بالكلية .
الخطوة الثانية: تسجيل الدخول للمنصة بادخال اسم المستخدم وكلمة السر
الخطوة الثالثة: يجب على الطالبة في أول دخول لها للمنصة أن تقوم بتغيير كلمة السر إلي كلمة سر جديدة من اختيارها لا يعرفها غيرها، وتقوم بحفظها في أي مكان للرجوع لها عند الحاجة.
الخطوة الرابعة: تقوم الطالبة فتح الصفحة الرئيسية ثم تختار أحد قطاعات الكلية الخاصة بها سواء (قطاع الآداب أو علوم ساعات معتمدة أو تربية) ثم تختار (الشعبة او البرنامج) ثم تختار (الفرقة أو المستوي) ثم تحدد (الفصل الدراسي) أخيرًا تحدد (المقرر) التي تريد الاطلاع علي محاضراته.
الجدير بالذكر وقع اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، مع اسامة لطفى الأحمر، محافظ المنطقة ٢٤٥١ الروتارية مصر، بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الدراسات العليا للطفولة، مركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس و المنطقة الروتارية ٢٤٥١ ممثلة فى لجنة الخدمة المهنية .
وذلك بحضور د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. هويدا الجبالى عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة ، ود. سحر موسى سليمان عميدة كلية التمريض، ود. احمد الكحكى مدير مركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة و إيمان الغمزازى رئيس اللجنة، ومروة فاروق عضو اللجنة، وشيرين ابو الحسن رئيس نادى هلوبوليس الشروق ، وهالة أبو العزم عضو النادى لجنة الخدمات المهنية ، وعباس زوخارى عضو اللجنة المهنية ود. سلوى حداد.