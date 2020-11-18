Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انتبهوا.. وزيرة الصحة: فيروس كورونا يصيب كل أجهزة الجسم ويؤدي لأمراض طويلة الأجل

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:23 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لانتشار فيروس كورونا المستجد، على مستوى الجمهورية، وعلى المستوى العالمي.

واضافت الوزيرة، أن أسِرّة القسم الداخلي بلغت نسبة الإشغال بها 20%، بينما وصلت نسبة الإشغال لأسرّة الرعاية إلى 47%، في حين وصل الإشغال بأجهزة التنفس إلى 20%، مشيرة إلى أن معدل الوفيات بمصر لمرضي كورونا المستجد حسب النوع بنسبة 1:2( ذكر : أنثي )، أي أن نسبة الوفيات بين الذكور أعلى منها بين الإناث، وهو ما يتناسب مع المعدلات العالمية.

و نوهت الدكتورة هالة زايد، إلى تحذيرات منظمة الصحة العالمية لكون كورونا فيروسا خطيرا يهاجم جميع أجهزة الجسم، ويوجد أعداد كبيرة ممن تم إصابتهم يعانون من آثار طويلة المدى بسبب هذا الفيروس، وأنه يتعيّن على دول العالم بذل كل ما في وسعها لدعم العاملين في مجال الصحة، وإبقاء المدارس مفتوحة، وحماية الفئات الأكثر تأثرا، وحماية الاقتصاد.

وأوضحت الوزيرة  علاقة التغييرات المناخية بعدد الإصابات بالفيروس، والتي تتمثل في أن انخفاض درجات الحرارة لا يؤثر تأثيرا مباشرا على زيادة الحالات، ولكن يؤدي إلى تكدس المواطنين بالأماكن المغلقة، مما ينتج عنه زيادة الحالات بشكل ملحوظ، مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو الأمر الوحيد الذي قد يحّد من انتشار المرض وزيادة الإصابات، وهو الأمر الذي تتبناه معظم الدول.

و قدمت الدكتورة هالة زايد نتائج دراسة أجنبية تم إجراؤها على الأشخاص الذين لا يشعرون بالتعافي التام من Covid-19، والتي كان من أبرزها أنه الممكن أن تؤدي عدوى كورونا أحيانًا إلى أمراض طويلة الأجل بدون الارتباط بأمراض مزمنة، كما أثبتت الدراسة أن 35% من المتعافين لم يعاودوا حياتهم الطبيعية بعد التعافي

وفيما يتعلق باللقاح المطور ضد فيروس كوفيد - 19 المستجد، وحول ما إذا كان من الممكن أن يحصل الشخص الذي تعافى من كوفيد على هذا اللقاح، قالت الوزيرة: إذا تمت الموافقة على استخدام لقاح فيروس كورونا على نطاق واسع، فمن الممكن أن يستمر تقديم اللقاح للأشخاص حتى لو تمت إصابتهم بـ Covid-19 في الماضي؛ وذلك لأن المناعة الطبيعية قد لا تكون طويلة الأمد ويمكن أن يوفر التحصين مزيدًا من الحماية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تأمين جرعات من 3 لقاحات| الحكومة: انخفاض طفيف في معدل إصابات كورونا مقارنة بالأسبوع السابق

وزيرة الصحة تكشف لـ صدى البلد خطة مواجهة الموجة الثانية من كورونا.. وحقيقة تطبيق الحظر الكلي

حالتان لإثبات الفعالية.. وزيرة الصحة: نتعامل حاليا مع 3 لقاحات لفيروس كورونا

هالة زايد: توجه رسالة إلى أولياء الأمور قبل بدء الدراسة

"الصحة" تحدد من لهم أولوية الحصول على لقاح كورونا.. والأطفال أقل فئة تصاب بالفيروس

الحكومة: انخفاض درجات الحرارة لا يؤثر تأثيرا مباشرا علي زيادة الحالات إصابات كورونا

ترشيحاتنا

شرسة وعنيفة.. الحكومة تكشف موقفها من إغلاق المدارس بسبب الموجة الثانية لكورونا

فستان جريء.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جذابة .. شاهد

الحكومة: إعفاء المنشآت الطبية لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والخاصة من تركيب عدادات الكهرباء مُسبقة الدفع

أستاذ كبد يفجر مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بـ كورونا.. فيديو

الحكومة توجه الوزارات بتخفيف التزاحم فى أماكن العمل

بسبب موقف إنساني.. عمرو دياب يشكر تركي آل شيخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جذابة .. شاهد

دون أدوية.. أبرز الطرق الطبيعية لعلاج القولون العصبي

بفستان شفاف.. دولى شاهين تثير غضب الجمهور بإطلالة جريئة