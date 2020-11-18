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أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلن توفير 40 مليون جرعة من لقاح كورونا بنهاية العام

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:33 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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شريف سيد
أعلن وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، اليوم الأربعاء، عن استعداد الولايات المتحدة لتوفير 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول نهاية العام الجاري 2020. 

وقال عازار وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الامريكية: "إنه بحلول نهاية شهر ديسمبر، نتوقع أن يكون لدينا حوالي 40 مليون جرعة من لقاحين متاحين للتوزيع بانتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء وهو ما يكفي لتطعيم حوالي 20 مليون من الأمريكيين الأكثر ضعفا".

وأعلنت شركة فايزر الأمريكية، الأربعاء، عن ارتفاع نسبة فعالية لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه إلى 95%. 

وذكرت الشركة أن تحليلا نهائيًا لتجربة المرحلة الثالثة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا أثبت أنه فعال بنسبة 95٪ في الوقاية من فيروس كورونا، حتى عند كبار السن. 

وأكدت أنه لم يتسبب في مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

فيما ذكرت شركة موديرنا، إن أحد مسئوليها قال يوم الأربعاء إن لقاح فيروس كورونا التجريبي من موديرنا يبدو آمنًا ويؤدي إلى استجابة مناعية في جميع الفئات العمرية ، بما في ذلك كبار السن.
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