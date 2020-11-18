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في 5 خطوات.. طريقة تخزين الملوخية المخرطة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:34 م
طريقة تخزين الملوخية
طريقة تخزين الملوخية المخرطة
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آية التيجي
تعتبر الملوخية من أكثر الخضروات التي نتمنى لو يمكنك حفظها في الفريزر كباقي الخضروات، ويمكن تعلمى طريقة تخزين الملوخية المخرطة في المنزل بطرق بسيطة وغير مكلفة، وتحصلين على نفس مذاق الطازجة تمامًا، وفيما يلي تابعي خطوات طريقة تخزين الملوخية المتخرطة.

طريقة تخزين الملوخية المتخرطة

مقادير طريقة تخزين الملوخية المتخرطة

كيلو ملوخية
كوب شوربة فترة
معلقة كبيرة سكر
ملعقة كزبرة

طريقة تخزين الملوخية المتخرطة

1- تقطع الملوخية، ونغسلها جيدًا ثم نصفيها ونتركها تنشف

2- ثم نخرط الملوخيه في الكبه او المخرطة

3- في بوله نزل بالشوربة ونتجنب ان تكون ساخنة لكي لا نقوم بطهيها، لذا يجب ان الشوربة متوسطة الحرارة ثم انزل نقوم بوضع السكر والكزبرة الناشفة، وتقليبهم.

4- نقوم بوضع الشوربة بشكل تدريجي على الملوخيه، ومن ثم نقلبها إلى أن يتم خلطها جيدا.

5- ثم نقوم بوضع الملوخية في كيس ونفرغ الهواء منه بالكامل لكي لا تفسد، ونقوم بوضعها في الفريزر.
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