في 5 خطوات.. طريقة تخزين الملوخية المخرطة

تعتبر الملوخية من أكثر الخضروات التي نتمنى لو يمكنك حفظها في الفريزر كباقي الخضروات، ويمكن تعلمى طريقة تخزين الملوخية المخرطة في المنزل بطرق بسيطة وغير مكلفة، وتحصلين على نفس مذاق الطازجة تمامًا، وفيما يلي تابعي خطوات طريقة تخزين الملوخية المتخرطة.

مقادير طريقة تخزين الملوخية المتخرطة

كوب شوربة فترة

معلقة كبيرة سكر

ملعقة كزبرة



طريقة تخزين الملوخية المتخرطة



1- تقطع الملوخية ، ونغسلها جيدًا ثم نصفيها ونتركها تنشف





2- ثم نخرط الملوخيه في الكبه او المخرطة





3- في بوله نزل بالشوربة ونتجنب ان تكون ساخنة لكي لا نقوم بطهيها، لذا يجب ان الشوربة متوسطة الحرارة ثم انزل نقوم بوضع السكر والكزبرة الناشفة، وتقليبهم.





4- نقوم بوضع الشوربة بشكل تدريجي على الملوخيه ، ومن ثم نقلبها إلى أن يتم خلطها جيدا. بشكل

