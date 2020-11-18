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أخبار البلد

بكيت من الفرحة.. مستفيدة من مبادرة أبو العينين بشأن التصالح توجه الشكر للنائب.. وتؤكد: مش مخلينا محتاجين حاجة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:42 م
السيدة منى فكري
السيدة منى فكري
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وجهت السيدة منى فكري، الشكر للنائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، على مبادرته التي أطلقها لسداد جدية التصالح في مخالفات البناء عن محافظة الجيزة، مشيرة إلى أن الظروف الاقتصادية صعبة للغاية، وزوجها يتقاضى معاشا بسيطا والمبادرة خففت عنها عبئا لم تكن تستطيع تحمله.

وأضافت أنها تقدمت بطلب إلى النائب محمد أبو العينين للاستفادة من مبادرة التصالح، وفوجئت بقبول طلبها، مضيفة: "لما عرفت أن طلبي تم قبوله بكيت من الفرحة ودعيت لأبو العينين وهفضل طول عمري أدعيله".

وتابعت: "خدمات أبو العينين ومساعدته لا تقتصر فقط على التصالح، فهناك خدمات أخرى كثيرة يقدمها للأسر البسيطة من مساعدات مالية شهرية ومساعدات طبية، ومش مخلينا محتاجين حاجه"، مشيرة إلى أنها سبقت وقدمت طلبا له للحصول على دواء واستجاب سريعا.

وذكرت أن النائب محمد أبو العينين يعامل أهالي الجيزة على أنهم أهله وإخوته، ودايما يقول هذه الكلمات من قلبه.
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