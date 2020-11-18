بالكمامة.. علا الفارس تتألق بإطلالة خليجية في افتتاح مهرجان أجيال السينمائي

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس مع متابعيها صورة خلال حضورها افتتاح مهرجان أجيال السينمائي2020 عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة خليجية ساحرة تبرز أنوثتها؛ وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت علا الفارس مرتدية عباية خليجية طويلة بجزئين باللون الكحلي بأكمام طويلة، مع ارتداء كماماة باللون الأبيض، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وتركت علا الفارس شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت علا الفارس إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج؛ واختارت وضع الآي لاينر والماسكرا لتبرز جمال عينيها.
واكتفت علا الفارس بارتداء ساعة يد باللون الفضي ، مع قلادة ناعمة من اللؤلؤ وقرطين ناعمين بالون الفضي ايضا.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها: