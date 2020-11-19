برلماني: إعادة الآثار المهربة يحفظ ثروة قومية ويحمى حقوق الأجيال القادمة

اشاد النائب احمد ادريس عضو مجلس النواب وعضو لجنة السياحة بالمجلس بدعوة وزير السياحة و الاثار د خالد العناني الدول لإعادة الآثار المصرية المهربة، قائلا: "هذا الطلب مشروع و يدعم حقوق الدولة و حقوق الاجيال القادمة".





واوضح عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة، ان الدعوة لعودة الاثار من الطلبات الحيوية موضحا ان الامر يتطلب ايضا مواجهة الاتجار بالاثار والتصدى لفكرة تهريبها بالاضافة لاسترداد القطع التي تمثل ثروة قومية.





وقال عضو مجلس النواب، طالبنا عبر لجنة السياحة باعادة الاثار المسروقة والمهربة في الخارج، موضحا انها ستكون خطوة ايجابية كبيرة للدولة المصرية، كما اوضح ان القانون الذي اصدره البرلمان مؤخرا جرم التنقيب عن الاثار وغلظ العقوبة لمواجهة الظاهرة و مواجهة السرقة.





وقال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري في التحرير، يعتبر من أشهر وأكبر المتاحف على مستوى العالم.





وأكد وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري فى التحرير، يشهد منافسة شديدة، موضحا أنه خلال الفترة القادمة، سيتم افتتاح القاعة المركزية، كذلك قاعة المومياوات فى متحف الحضارة ، كذلك المتحف المصري الكبير فى ٢٠٢١.



