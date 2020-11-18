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ديني

آمنة نصير تنهي الجدل: الزواج من مشرك أو مشركة محرم قطعيا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:04 م
امنة نصير
امنة نصير
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محمود ضاحي
قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن ما أثير بشأن الجدل الدائر حول ما اقتطعه البعض من حديثها عبر إحدى الفضائيات عن زواج المسلمة من أهل الكتاب هو كلام تم اجتزاؤه من سياقه.

وأضافت نصير في بيان لها:  جاء  أحد أسئلة الحلقة عن وجود نص قرآني يُحرم زواج المرأة المسلمة من رجل من أهل الكتاب ، وكان الرد أنه لا يوجد نص قرآني صريح في ذلك الشأن بالتحديد، ولكن التحريم جاء من إجماع الفقهاء كي لا يتسرب الأبناء إلى دين الأب غير المسلم ؛ وعليه فهي تؤكد قاطعًا على تأييدها لما جاء من رأي جمهور الفقهاء من تحريم كي لا يتسرب الأبناء أو يتشتت إيمانهم بين الأم المسلمة والأب المنتمي لأهل الكتاب.

وأضافت أن الزواج من مشرك أو مشركة فهو محرمًا تحريمًا قطعيًا لوجود النص القرآني الصريح بتحريمه ، ولا يجوز فيه ثمة اجتهاد من أي نوع .

وأكدت الدكتور امنه نصير علي أهمية التجديد في الدين وخطابه وضرورة الاجتهاد في القضايا الفقهية المستجدة دون القضايا التي نزل فيها النص القرآني ، وهو ما عاشت تقوم به طيلة مسيرتها العلمية .

 وأهابت بالكافة الالتزام بأمانة الكلمة، وصدق النقل، وعدم الاقتطاع من السياق لتحقيق سبق أو إثارة قضايا جدلية في وسائل الإعلام وووسائط التواصل الاجتماعي .


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