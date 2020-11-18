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أخبار البلد

شكري يبحث تطورات أوضاع القرن الأفريقي مع وزير خارجية إريتريا ومستشار الرئيس

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:28 م
جانب من المباحثات
جانب من المباحثات
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محمد وديع
التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، بكل من وزير الخارجية الإريتري "عثمان صالح" والمستشار السياسي للرئيس الإريتري "يماني جبر آب"، في إطار الزيارة الحالية التي يقومان بها إلى القاهرة على ضوء التنسيق القائم بين البلدين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول الوضع الراهن في منطقة القرن الأفريقي، وسبل التعامل مع ما يرتبط به من تحديات على شتى الأصعدة، حيث أكد الوزير شكري على ما توليه مصر من اهتمام بالغ لاستقرار المنطقة ومتابعتها للتطورات الجارية.

وأعرب الوزير سامح شكرى عن الدعم المصري الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن في هذه المنطقة التي تُمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والقاري.   

كما بحث اللقاء سُبُل تعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وإريتريا، وعلى رأسها جهود تطوير المشروعات القائمة بين الجانبين في مختلف مجالات التعاون، وذلك بما يصُب في صالح تحقيق التنمية والرخاء لشعبي البلدين الشقيقين.
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