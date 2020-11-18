مكافحة الميكروبات: الإفراط فى تناول المضادات الحيوية يفقد الجسم مقاومته للأمراض





وأضافت نبيل خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه يجب الالتزام بعادات غذائية سليمة من خلال تناول الخضراوات والفاكهة وممارسة الأنشطة الرياضية مشيرة ان ذلك يساهم في تقوية الجهاز المناعي.





وتابعت مسئول برنامج مكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية أن تناول المضادات الحيوية بإفراط يفقد الجسم قدرته على مقاومة المرض، ويجعل الميكروبات قادرة على هزيمة المناعة العامة للجسم.





وأشارت إلى أنه ليست كل المضادات الحيوية قادرة على مقاومة الأمراض الفيروسية، مؤكدة أنه من الممكن وجود أمراض بكتيرية يمكن أن تكون السبب.

أكدت الدكتورة مروة نبيل مسئول برنامج مكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، أنه يجب ألا يتم أخذ المضادات الحيوية دون الحصول على إذن من الطبيب مؤكدة أن ذلك يؤثر على الجهاز المناعي الذي يعمل على محاربة الأمراض بشكل طبيعي.